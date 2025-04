DELEGADA CALISTO ABORDA TRABAJOS CONJUNTOS CON NUEVO JEFE DE AERÓDROMO DE PUERTO WILLIAMS

​Con el propósito de fortalecer los trabajos conjuntos a nivel institucional, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, recibió un saludo protocolar de parte del nuevo jefe del aeródromo Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams, Guido Marín Romero.



​En la instancia, ambas autoridades abordaron temas como el avance en las obras del cerco perimetral y acceso al terminal aéreo, planes de emergencia, mejoras en habitabilidad para personal de la DGAC, Plan Invierno 2025, aumento en la dotación de funcionarios, visualización de la temporada antártica 2025-2026, proyecto de ampliación de plataforma del recinto, entre otros.



​"La reunión que tuvimos fue principalmente para darle la bienvenida al nuevo jefe del aeródromo, entendiendo que, a diferencia de años anteriores, es primera vez que llega un administrador de aeropuertos. Para nosotros es súper importante trabajar transversalmente con las distintas instituciones que están presentes en el territorio a través de una coordinación territorial, y que está enfocada desde los distintos ámbitos", sostuvo la delegada Calisto.



​Además, la máxima autoridad provincial agradeció la labor desarrollada por la antecesora de Marín, Andrea Ceballos, quien desde 2019 cumplió a cabalidad los desafíos que se presentaron, como los vuelos de emergencia durante la pandemia de coronavirus y el aumento de operaciones aéreas tras la finalización de dicha emergencia sanitaria; el traslado del aeródromo a módulos provisorios mientras se construía el nuevo terminal y su posterior retorno a las dependencias inauguradas en octubre pasado, entre otros.



​Desafíos del nuevo jefe del aeródromo



​Guido Marín es administrador de aeropuertos con 28 años de servicio en la DGAC. Nacido en Arica, ha trabajado principalmente en unidades del Norte Grande como su mencionada ciudad natal, Iquique, Antofagasta y Calama, además de Santiago. Frente al nuevo desafío de su carrera en un lugar con características climáticas y geográficas opuestas, Marín señala que junto a su familia "nos estamos acostumbrando, porque el frío no lo habíamos vivido en esta intensidad, menos las lluvias. Ya estamos un poco adaptados, preparados en familia y esperando que venga la nieve". Pese a ello, recalcó que "me he sentido genial, muy bien. La ciudad es muy acogedora, es muy bonito el lugar y la gente es muy cordial. Me he sentido muy a gusto".



​Respecto a la reunión con la delegada Calisto, el jefe del aeródromo, quien inició sus funciones en Puerto Williams el 28 de febrero pasado, detalló que "me encomendó principalmente el desafío de hacer el plan de emergencias de la unidad, involucrando a todos los servicios públicos, para que también se preparen y vean la respuesta que ellos tengan ante una emergencia aérea. No es algo menor, ya que podría ser de gran impacto a nivel nacional y mundial. Ojalá y espero que nunca nos vuelva a suceder lo que pasó acá en el año 91 con el avión Lan (donde fallecieron 20 personas producto del accidente aéreo en la capital provincial)".



​En relación a la venidera temporada invernal, Marín indicó que la unidad cuenta con un remanente del año pasado de 4 mil 200 litros de glicol y mil 250 kilos de urea para ser usados en la pista de aterrizaje. Asimismo, se ha solicitado a nivel central la compra de otros 25 mil litros de glicol y 20 mil kilos de urea, los cuales deberían arribar entre los meses de abril y mayo. "El consumo de estos agentes dependerá de las condiciones meteorológicas que se presenten, por lo tanto, no se puede estimar lo que se utilizará", mencionó, agregando que en caso de falta de stock se puede recibir apoyo con agentes de las unidades de Punta Arenas, Balmaceda, Puerto Natales o Santiago.



​"Recalcar que la unidad hasta la fecha siempre ha estado con la pista operativa para las operaciones aéreas aunque nieve o escarche, es decir, mojada o seca. Ahora bien, en caso que la aeronave no venga, sólo se deberá a condiciones climáticas extremas o decisión de la compañía aérea", sostuvo Marín.



​El personal del aeródromo Guardiamarina Zañartu está compuesto por 21 funcionarios en el área operativa y dos en administrativa. Las principales unidades son el servicio de tránsito aéreo, el Servicio de Salvamento de Extinción de Incendios en Aeronaves (SSEI), el área de operaciones de vuelo, el área logística y Seguridad Aeroportuaria (Avsec, por sus siglas en inglés).​