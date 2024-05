DESPLIEGUE MASIVO DE FUERZAS ARMADAS Y RESCATE EN LA BÚSQUEDA DE JASNA OYARZÚN

​Continúan las investigaciones por parte de LABOCAR de Carabineros en conjunto con fiscalía local; se amplió la zona de búsqueda dentro del sector del Faro San Isidro y Monte Tarn, donde fue encontrado su vehículo, y el trabajo de los equipos de rescate de diferentes instituciones y ONG ha sido incesante, sin embargo, aún no hay resultados positivos.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), continúa como ente responsables de la coordinación con todos los participantes de la pesquisa, realizando reuniones, analizando el trabajo, coordinando los relevos, y determinando las necesidades y posibles modificaciones dentro de las exploraciones.

En las últimas horas los equipos de Carabineros del GOPE 06, junto al can de búsqueda de personas, la sección de drones, y el equipo de montaña y fronteras, no han parado en el trabajo. Además, la sección aérea realizó nuevos patrullajes por la zona de búsqueda, colaborando con el traslado de personal de rescate a zonas de altura y de difícil acceso.

Nuevo personal de Ejército perteneciente a la Brigada de Operaciones Especiales, compuesto por 11 funcionarios, también se desplegó en el terreno. Personal de la Armada de Chile se sumó a los rastreos, con medios acuáticos por todo el borde costero delimitado en el mapa, utilizando dos botes Zodiac. Y la Fuerza Aérea de Chile, ha otorgado imágenes satelitales del Punto 0.

Además, se mantiene en colaboración el personal municipal, junto con miembros de una ONG de radioaficionados y rescatistas de Radio Club Patagonia Z8.

El Gobierno agradece y valora el esfuerzo de todas las unidades y organizaciones no gubernamentales en el trabajo de esta búsqueda.