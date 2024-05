PRIMER DETENIDO POR PORTE DE DROGAS EN PUERTO WILLIAMS

​Dos hitos policiales se manifestaron de manera consecutiva en la extrema ciudad de Puerto Williams, la más austral de Chile. Durante estos días, por primera vez en la historia de Carabineros de Chile, un ejemplar canino detector de droga de la sección O.S.7 de Magallanes pisa la provincia Antártica Chilena, en un hecho sin precedentes, que viene a demostrar el compromiso institucional de llegar con todos sus implementos hasta los últimos rincones de la patria. El objetivo es realizar labores preventivas, fiscalizando y realizando controles en locales de encomienda y embarcaciones de pesca, con el fin de detectar incivilidades en cuanto a vulneraciones de la Ley 20.000.



El histórico traslado del can Golfo del Emblema Verde a Puerto Williams se produjo, a través del Helicóptero institucional, a cargo de la sección Aérea de Punta Arenas. Los resultados fueron inmediatos, puesto que en uno de los controles de identidad realizados junto a la capitanía de puerto de esta extremo poblado austral, el can se manifestó inquieto con un paquete que portaba un sujeto, marcándolo como positivo para droga.



Tras las pericias del equipo especializado de la sección regional de O.S.7 se logró concluir que dentro de la caja que portaba el individuo, entremedio de sus ropas portaba Marihuana procesada, convirtiéndose en el primer detenido por drogas en la comuna de Cabo de Hornos. De inmediato se toma contacto con el Ministerio Público, quien instruye que el detenido, identificado como J.A.C.B. de 31 años, quede en calidad de apercibido, bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, fijando domicilio a la espera de la citación correspondiente.



El comisario de la 4ª Comisaría de Puerto Williams, Capitán Nemesio Godoy Ortega señaló su satisfacción por esta primera detención por sustancias ilícitas, manifestando que seguirán realizando estos procedimientos para mantener alejadas las drogas de los vecinos de la comuna: “Durante esta jornada, Carabineros de la sección especializada O.S.7 de la Prefectura Magallanes, en compañía de su can adiestrado para detección de drogas, de nombre Golfo del Emblema Verde, realizó diversas fiscalizaciones en la comuna de Cabo de Hornos, llevando una de ellas a la detención de un hombre adulto, el cual transportaba en una encomienda, sustancias prohibidas consistente en Cannabis. Esto se enmarca en la primera detención por este tipo de hechos en la comuna, por lo que continuaremos realizando fiscalizaciones preventivas para poder disminuir, tanto el consumo, como el tráfico de este tipo de sustancias en Puerto Williams”.







