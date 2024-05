CON DIÁLOGO DE MUJERES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES, SEREMI DE LA MUJER CONMEMORÓ 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ

​En Punta Arenas, mujeres de diversos ámbitos se reunieron para conmemorar el 30 aniversario de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como la Convención Belém do Pará.

La Convención Belém do Pará, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 9 de junio de 1994, ha sido un hito crucial en la lucha contra la violencia de género en Latinoamérica. Treinta años después de su ratificación, las mujeres se han reunido para reflexionar sobre los logros alcanzados, los desafíos pendientes y la agenda futura en la promoción de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.

El evento, organizado por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género en Magallanes, Alejandra Ruiz Ovando, reunió a activistas, académicas, políticas y defensoras de los derechos de las mujeres, quienes compartieron sus experiencias, análisis y propuestas para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres en la región de Magallanes.

"Es importante y súper valorable, ya que desde la sociedad civil tenemos que aportar con la experiencia de nuestras usuarias con quienes trabajamos constantemente y de quienes escuchamos sus relatos. Así que poder aportar e ir analizando con otras organizaciones cómo vamos avanzando y que podemos ir aportando en esta temática me parece muy relevante", afirmó Vanessa Guerrero, representante de Instituto Católico Chileno de Migración de Punta Arenas (INCAMI)

Durante el evento, se destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, así como de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral para las víctimas.

“Estamos en esta conversación a 30 años de la Convención Belém do Pará, que habla de prevenir la Violencia en contra de las mujeres, y otro de los objetivos también es erradicarla, es por eso que estamos con una diversidad de mujeres de la sociedad civil consultándoles por las estrategias para que esta convención llegue a toda la comunidad. La información que vamos a recoger de ellas, va a ser parte de la reunión que se va a realizar en Chile en el mes de junio a nivel internacional, con el fin de avanzar en prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres", señaló la Seremi de la cartera Alejandra Ruiz Ovando.

El evento culminó con la presentación de las participantes y las estrategias para avanzar en la construcción de sociedades más justas e igualitarias, libres de violencia y discriminación por razones de género, información que será consolidada para la próxima Conferencia Ordinaria de la Convención Belém do Pará, que se llevará a cabo de manera presencial en Chile en junio de 2024.







