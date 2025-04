DIPUTADO BIANCHI CRITICÓ DECISIÓN DEL GOBIERNO DE POSTERGAR PARA EL AÑO 2028 LOS SILLONES DE DIÁLISIS PARA TIERRA DEL FUEGO

​"El Presidente Gabriel Boric no cumple su palabra", así el diputado magallánico Carlos Bianchi, lamentó la decisión del Gobierno de postergar los sillones de diálisis para Tierra del Fuego y Porvenir que estaban comprometidos para este año 2025.



"Esto lo comprometió usted mismo, lo hizo la Ministra de Salud, y se habían comprometido los recursos con el Ministerio de Hacienda para comenzar este año la infraestructura necesaria en Tierra del Fuego".



"No es extraño que usted no cumpla su palabra Presidente Boric, pero no se la está cumpliendo a Magallanes, no está cumpliendo con Tierra del Fuego, y eso es lo grave. Hemos oficiado a Presidencia y al Ministerio de Salud de forma dura y enérgica para se cumpla este año con el compromiso adquirido". finalizó Bianchi.