DIPUTADO BIANCHI (IND) EMPLAZA A MINISTRA JARA A CUMPLIR CON COMPROMISO DE REBAJAR LA TABLA DE MORTALIDAD

​El diputado independiente y Presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, afirmó que no está disponible a que en un eventual acuerdo en materia de pensiones entre el Senado y el Ejecutivo, se deje afuera la rebaja de la Tabla de Mortalidad y la creación de un seguro de longevidad, que fue parte de un protocolo de acuerdo que firmó la Bancada de Diputados independientes-PPD con la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en enero de este año.



"La ministra Jara firmó con nosotros un compromiso para incorporar la Tabla de Mortalidad, y la creación de un seguro de longevidad en la reforma. El problema está en que el Senado no lo quiere discutir, porque éste es el gran negocio que tienen las aseguradoras y las AFP. No quieren rebajar la Tabla de Mortalidad de 110 a 85 años, que sería el gran y directo beneficio que tendrían los actuales y futuros pensionados", afirmó el diputado Bianchi.



El parlamentario agregó que "es por ello que le pido a la ministra Jara, que ha hecho durante todo este tiempo las vocerías para aprobar la reforma previsional, que cumpla cpn su palabra. No le hemos escuchado decir nada con respecto a la rebaja de la Tabla de Mortalidad, sobre el seguro de longevidad, y que las AFP asuman el riesgo de las inversiones a través de las distintas letras que tienen A, B, C, D, en fin, donde toda la responsabilidad recae en el afiliado. Por lo tanto, creemos que en el debate que se está dando en el Senado, resulta de la mayor relevancia que además se incorpore lo que tiene que ver con este punto".



"Hicimos todo lo que se pudo en la Cámara de Diputados cuando votamos la reforma previsional, pero el Senado es una cámara revisora, a la que le corresponde perfeccionar, mejorar, lo que se acordó aquí en la Cámara de Diputados. El problema está ahora en que la derecha piensa que serán gobierno a partir de un año más, y están viendo que les convendría dejar zanjado ahora este tema de la reforma previsional, pero lo quieren hacer con una muy mala distribución que terminaría afectando finalmente a las pensionadas y pensionados. Entonces, espero que el Senado haga lo que no logramos hacer en la Cámara, pero que incorporen lo que tiene que ver con la rebaja de la Tabla de Mortalidad que, repito, es relevante para mejorar de manera instantánea las pensiones de los actuales y futuros pensionados", concluyó Carlos Bianchi.