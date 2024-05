EDUCADORAS Y TÉCNICAS DE PÁRVULOS DE LA REGIÓN TUVIERON EL “PRIMER NÚCLEO DE FORTALECIMIENTO” DEL INSTRUMENTO PIPE DE PAR EXPLORA MAGALLANES

​Las educadoras y técnicas de párvulos de los Jardines Infantiles de Laguna Azul, Continente Blanco, Piececitos de Niño , Instituto Don Bosco en Punta Arenas; de la Escuela Ignacio Carrera Pinto y Tolken Haru en Timaukel; de las Escuelas Santiago Bueras, Juan Ladrilleros y los jardines infantiles Nubes Australes, Los Chulengüitos y Bello Amanecer en Puerto Natales y “ Pequeños Colonos “ en Puerto Williams, tuvieron el “Primer núcleo de fortalecimiento” del Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE) del PAR Explora Magallanes.

La instancia estuvo dirigida por la Encargada de PIPE, Piroscka Fuenzalida, donde las profesionales que fueron seleccionadas conocieron el programa y la forma de cómo se va a implementar.

Fuenzalida dijo que “durante estos días, les he informado a las educadoras y técnicas de párvulos los temas a tratar en PIPE y de qué forma podremos aplicar las actividades con los niños y niñas. He visto que hay bastante motivación de parte de las participantes, en el cual ya tienen los temas seleccionados para trabajar. Además, seguiremos realizando este primer núcleo de Fortalecimiento al resto de las seleccionadas como es el caso en el jardín infantil “ Pepita de Oro” en Porvenir”.

En tanto, la Directora de PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas expresó” para nosotros es muy importante interiorizar a las seleccionadas del instrumento PIPE yendo a sus lugares de trabajo, ya que de esta forma pueden aclarar sus dudas y visibilizar los temas que les interesa trabajar con sus niños y niñas en las aulas, a su vez como PAR Explora Magallanes apoyarlas en todo lo que necesitan para implementar este instrumento”.

Las educadoras de párvulos destacaron la instancia. Una de ellas fue Marisela Almonacid del Jardín Infantil, Laguna Azul, dijo que “nos pareció super positivo he enriquecedor, porque vamos aplicar este instrumento con los niños y niñas y estamos con todas las expectativas de desarrollarlos al máximo y sacarle mucho provecho”. Otra de ellas fue, Nicole Lazcano del Jardín infantil Continente Blanco, comentó que “super interesante, porque pudimos ver de qué manera vamos a ejecutar este instrumento junto a nuestra técnica Margaret Douglas y ya pensamos en varias ideas para implementar en el aula medio mayor”.

Finalmente, el segundo núcleo de fortalecimiento se realizará en el mes de mayo- los días 28 , 29 y 30 - en Puerto Natales, en cual reunirá a 21 educadoras y técnicas de párvulos provenientes de diversas localidades de la región.







