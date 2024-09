ENAP Y HIF GLOBAL FIRMAN ACUERDO QUE PERMITIRÁ ACELERAR PUESTA EN MARCHA DE COMBUSTIBLES SINTÉTICOS EN CHILE

​Un nuevo paso en su alianza dieron hoy en París (Francia), la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y HIF Global, las que firmaron un acuerdo comercial que permitirá acelerar el desarrollo de los e-Combustibles en Chile.



Esto actualiza acuerdos previos entre ambas compañías y abre la posibilidad para que Enap se sume como accionista a los proyectos de producción de e-Combustibles de HIF en Magallanes. También permitirá desarrollar un proyecto para viabilizar desde el desembarco de equipamiento hasta la exportación de productos finales y definir un modelo de negocio para que la empresa estatal comercialice combustibles carbono neutrales. El acuerdo establece un plan de modernización para los muelles de Cabo Negro y su infraestructura asociada.



El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó este acuerdo en un contexto mundial de reducción de emisiones y mayor demanda por producción con energías limpias e hidrógeno verde en el futuro. “Esta demanda es una ventana de oportunidad para nuestro país que no se va a traducir automáticamente en inversiones, sino que debemos generar la complementariedad o el apoyo entre el sector público y el privado para aprovechar oportunamente estas posibilidades. Con la firma de este memorándum de entendimiento ya no estamos hablando de hidrógeno verde como una abstracción o posibilidad, sino que estamos discutiendo qué se requiere del punto de vista logístico para instalar plantas para producir amoniaco o combustible sintético y que se puedan exportar. Ya estamos entrando en materia y los proyectos ya empiezan a tomar forma”.

“Este acuerdo es una muy buena noticia. Reafirma el rol estratégico de la empresa pública en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y sus derivados, y profundiza los lazos de colaboración público-privada que nos permitirán transitar juntos a mejores estándares de productividad, ambientales y de empleo decente en la región de Magallanes, dándole valor a los activos que tiene Enap en la zona que son claves para la cadena logística de esta nueva industria”, señaló el ministro de Energía, Diego Pardow.

“La posibilidad de contar con combustibles sintéticos bajos en carbono representa no solo un avance tecnológico, sino un cambio de paradigma. Pueden ser una pieza clave para apoyar la descarbonización y abrir la puerta a un futuro más sostenible. Como empresa del Estado, estamos convencidos que nuestro rol es clave para concretar este tipo de iniciativas y avanzar de manera decidida en el proceso de transición energética”, señaló la presidenta del Directorio de Enap, Gloria Maldonado.



“La transición energética representa una oportunidad única para el país y para nosotros y estamos convencidos de que la única forma de enfrentarlo es con colaboración público-privada. Este acuerdo muestra que cuando hay compromisos reales y visiones compartidas, se pueden establecer soluciones confiables y eficientes. Esto suma a los avances que Enap ya tiene en esta materia para el desarrollo de nuevos negocios bajos en carbono”, señaló el gerente general de Enap, Julio Friedmann.



“Durante los últimos años hemos desarrollado una fructífera alianza con Enap que queremos seguir profundizando. Todo el expertise en combustibles de esta compañía hoy tiene la posibilidad de transitar hacia una era más sostenible de la mano de nuestras gasolinas sintéticas. Hay muchas sinergias con HIF Global que queremos proyectar hacia el futuro”, dijo el presidente y CEO de HIF Global, César Norton.