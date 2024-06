ÉXITO ROTUNDO EN LA PRIMERA FECHA DEL CAMPEONATO COMUNAL DE BOXEO AMATEUR

​El día sábado 1 5 de junio, se llevó a cabo con gran éxito la primera fecha del Campeonato Comunal de Boxeo Amateur en modalidad de clasificatoria, instancia organizada por la Asociación deportiva local de boxeo de Magallanes, y patrocinada por la Fundación municipal de deportes. El evento, que tuvo lugar en el Gimnasio Fiscal de la ciudad de Punta Arenas, contó con un excelente marco de público y un entusiasmo desbordante por parte de los asistentes.

En preparación para este evento, se entregaron 1.000 invitaciones gratuitas a la comunidad, en dos puntos dispuestos para ello, las cuales se agotaron rápidamente en los dos días destinados para su distribución, reflejando el gran interés y apoyo de los habitantes locales por el deporte del boxeo.

El campeonato presentó un total de diez peleas en categorías Cadete, Juvenil y todo competidor, donde participaron 1 8 boxeadores locales y dos boxeadores invitados de Argentina, provenientes de Río Gallegos, quienes protagonizaron las peleas de fondo. Cada combate fue una demostración de destreza, valentía y espíritu deportivo, deleitando a los presentes con una jornada inolvidable.

A continuación, se detallan los resultados de las peleas de la primera fecha:

Pelea 1: Bruno Díaz vs. Alonso Vera - Exhibición.

Pelea 2: John Díaz vs. Renato Pérez - Ganador: Jonh Díaz.

Pelea 3: lan Barrientos vs. Gonzalo Pinilla - Ganador: lan Barrientos

Pelea 4: Hans Doberti vs. Benjamin Sanchez - Ganador: Hans Doberti

Pelea 5: Oscar Cumin vs. Alexis Bustamante - Ganador: Oscar Cumin

Pelea 6: Bastián Mercado vs. Matias Teiguel - Ganador: Bastián Mercado

Pelea 7: Neibel Castillo vs. Joaquin Levitureo - Ganador: Neibel Castillo

Pelea 8: Gerardo Aynol vs. Nicolás Yankovic - Ganador: Nicolás Yankovic

Pelea 9: Invitado Río Gallegos (Marcelo Morales) vs. Local (Nicolás Díaz) - Ganador: Marcelo Morales.

Pelea 1 0: Invitado Río Gallegos (Facundo León) vs. Local (Roberto Meza) - Ganador: Facundo León.



​La comunidad ya se prepara con expectativa para la segunda fecha del campeonato, que será en formato de final y se realizará el próximo 20 de julio. Al igual que en la primera fecha, se entregarán 1000 invitaciones gratuitas, cuyas fechas y horarios de distribución serán anunciados próximamente.

Como fundación municipal de deportes, estamos satisfechos con esta primera velada, que generó gran expectativa de la comunidad, y esperamos contar con gran marco de público para la final a realizarse el mes próximo, que también contará con la presencia de retadores de Argentina.

Agradecemos a todos los participantes, organizadores y espectadores por hacer de esta primera fecha un evento memorable, así como a las autoridades locales que asistieron a compartir el entusiasmo por el deporte de los puños. Invitamos a toda la comunidad a seguir apoyando y participando en esta fiesta del deporte que busca promover el boxeo amateur y fortalecer el espíritu deportivo en nuestra comuna.

Para más información y actualizaciones, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.