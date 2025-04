EXITOSA PRIMERA FECHA DEL RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA CONVENCIONAL Y PARALÍMPICO ABRE LA ESPERADA LIGA

​ El pasado domingo 27 de abril, el Gimnasio Municipal Cerro de la Cruz, ubicado en Patagona Nº 1070, fue testigo de la emocionante inauguración del III Ranking Municipal de Tenis de Mesa y el II Ranking Municipal de Tenis de Mesa Paralímpico, con la celebración de la primera de un total de seis fechas de una liga deportiva ampliamente esperada por los tenimesistas de nuestra comuna.



Este evento, organizado por la Fundación Municipal de Deportes, contó con una gran convocatoria, reuniendo a alrededor de 50 deportistas de la disciplina en modalidades convencional y paralímpica, damas y varones, consolidándose como una cita destacada en el calendario deportivo de Punta Arenas. Se espera que la amplia participación alcanzada esta primera fecha aumente aún más, durante las fechas restantes del año.



La jornada contó con una amplia participación de deportistas en todas las categorías, desde los más pequeños de Sub 9 hasta la categoría Sub 17, además de constituirse como un valioso espacio para los jugadores paralímpicos, quienes compitieron, al igual que en la versión de 2024, en los niveles de Iniciación e Intermedio, de manera paralela a los deportistas convencionales.



La actividad no solo reflejó el entusiasmo de los participantes y el público que repletó el gimnasio alentando a los competidores, sino también la relevancia de promover el deporte en la comuna, buscando revitalizar una disciplina que reúne a un gran número de deportistas. Este año, el Ranking Municipal sumó la categoría Sub 17 en la modalidad convencional, ampliando aún más las oportunidades de participación para los jóvenes talentos.



Resultados de la primera fecha por categoría:



En esta primera jornada, se premió los primeros lugares en las siguientes categorías:



Modalidad Convencional:



Sub 9

1.Francisca Maldonado

2.Juliam Sobarzo

Sub 11

1.Diego Montecinos

2.Leonor Barraza

3.Benjamín Vásquez

4.Pía Huanchur

Sub 14 Damas

1.Paula Montecinos

2.Antonella Torres

3.Pía Ortiz

4.Araceli Quercha

Sub 14 Varones

1.Sebastián Ojeda

2.Martín Oyarzún

3.Vicente Torres

4.Martín Oyarzún

Sub 17 Mixta

1.Salvador Valle

2.Nicolás Saladrillas

3.Maximiliano Montecinos

4.André Ravanall



Modalidad Paralímpica:



PTT Iniciantes

1.Nicol Muñoz Aguilar

2.Antonio Villegas

3.Mauricio Vera

4.Diego Agüero

5.Camila Lara

PTT Intermedio

1.Javiera Córdova

2.Camila Becerra

3.Daniel Covarrubias

4.Catalina Mayanz

​

Invitación a sumarse a la liga: próximas fechas e inscripciones.



El Ranking Municipal de tenis de mesa, tanto en su modalidad convencional como paralímpica, continuará desarrollándose durante lo que resta del año, con un total de 5 encuentros más, distribuidos entre el primer y segundo semestre de 2025 con las siguientes fechas:



Primer semestre:

2ª Fecha: 25 de mayo.

3ª Fecha: 22 de junio.



Segundo semestre:

4ª Fecha: 24 de agosto

5ª Fecha: 28 de septiembre

6ª Fecha: 26 de octubre

​

Estas restantes fechas tendrán lugar, nuevamente, en el gimnasio municipal cerro de la cruz, ubicado en calle Patagona #1070, a partir de las 11:00 hrs., y contarán con inscripción gratuita y entrada liberada.



Las categorías que se disputan en la liga, en modalidad convencional, contemplan Sub 9 damas y varones, Sub 11 damas y varones, Sub 14 damas y varones, Sub 17 damas y varones, mientras que en modalidad paralímpica se contempla los niveles Iniciación e Intermedio.



La invitación a inscribirse a las próximas fechas en modalidad convencional es para todos los deportistas de 7 a 17 años, y en modalidad paralímpica sin restricción de edad. Las inscripciones se pueden realizar directamente a través de la casilla de correo electrónico [email protected], o asistiendo directamente al gimnasio el día del encuentro.



Una liga que suma cada vez más deportistas.



El Ranking Municipal de Tenis de Mesa ha demostrado ser una iniciativa exitosa desde sus inicios, consolidándose como un espacio fundamental para el desarrollo del deporte local. Tras el destacado desempeño de la II edición en modalidad convencional y la I Edición Paralímpica en 2024, que contó con la participación de más de 60 inscritos, la edición 2025 busca superar todas las expectativas. Con esta tercera versión en modalidad convencional y la segunda en paralímpica, se proyecta aumentar la inscripción de tenimesistas, ampliando la convocatoria en las próximas fechas del año.



Para más información y actualizaciones, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.







​



​



​



​



​