FALTAN 1.300 MILLONES DE PESOS QUE NO SE OCUPARON: CONCEJALA VERÓNICA AGUILAR MARTINEZ CUESTIONA USO DE FONDOS DEL MUNICIPIO DURANTE PANDEMIA

Esta mañana, Verónica Aguilar Martínez, candidata a alcaldesa por Punta Arenas, participó en el programa "Buenos Días Región", conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones, donde conversó sobre su candidatura y los desafíos que enfrenta la ciudad. Durante la entrevista, Aguilar expuso sus propuestas y criticó la actual administración, destacando la necesidad urgente de un cambio en la gestión comunal. En relación con el estado de las calles en Punta Arenas, Aguilar afirmó que "desde el 2014 no se ha presentado un proyecto para recarpetear las calles de la ciudad", destacando la falta de inversión en infraestructura vial durante los últimos años. La candidata calificó de "sorprendente" la falta de gestión de la administración del actual alcalde Claudio Radonich, subrayando que "uno al municipio no puede llegar a aprender", en clara referencia a lo que considera una administración ineficaz.Respecto al transporte público mayor, Aguilar mencionó la urgente necesidad de mejorarlo, especialmente ante la promesa de incorporar 100 buses eléctricos para el 2025. Sin embargo, mostró preocupación por la lentitud en la licitación de la empresa que se hará cargo de estos buses, afirmando que "el transporte público mayor está colapsado" y que es esencial acelerar el proceso.Otro tema que abordó fue la falta de una Oficina Local de la Niñez (OLN) en la comuna. Según Aguilar, "con el municipio de Punta Arenas no se ha podido avanzar en esta materia", responsabilizando a la actual administración de ser una "piedra de tope" para este tipo de avances.En cuanto a sus propuestas, la candidata señaló la importancia de recuperar iniciativas sociales que se han perdido en los últimos años, como los programas Lazos, Vínculos y Senda Previene, destacando que "no se puede ser una isla" y que es vital "salir a buscar recursos y reincorporar estos programas al municipio". Para Aguilar, estos proyectos son claves para atender las necesidades de la comunidad, especialmente en temas de prevención y vinculación social.Finalmente, Aguilar cuestionó la gestión de los 1.300 millones de pesos que el municipio recibió por parte del Ministerio de Salud durante la pandemia, señalando que estos recursos no fueron utilizados y que actualmente se desconoce su paradero.



