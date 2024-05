POR PRIMERA VEZ EL FENÓMENO DEL ESPORTS “VALORANT” LLEGÓ A NATALES EN CAMPEONATO GAMER ¡JUGANDO CONTRA EL CIBERACOSO!

​En el marco del Aniversario 113 de Puerto Natales, la Oficina Local de la Niñez (OLN) ejecutada por el municipio, colabora en el desarrollo de actividades en donde las infancias y adolescencias estén incluidas. En ese sentido, el pasado 11 de mayo se efectuó en la Casa Juvenil, el primer campeonato en la comuna de Valorant “Jugando contra el Ciberacoso”, que convocó a 15 participantes, más su público de espectadores.



La iniciativa fue financiada por el FNDR 8% del Gobierno Regional por un monto de 3 millones de pesos. El campeonato tuvo como objetivo concientizar sobre el ciberacoso, permitiendo que jóvenes se relacionen entre pares de forma presencial y, al mismo tiempo, en línea.



Sobre ello la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, manifestó que “es fundamental generar espacios donde nuestros jóvenes puedan convivir. Muchos de ellos, pasan bastante tiempo solos en sus casas, y algunos se conocían porque compiten virtualmente, por lo que este espacio ha permitido que ellos se conozcan y establezcan lazos de amistad que es muy importante”.



Del mismo modo, Iñaki Terroba, profesional de la OLN, mencionó que “el ciberacoso es algo que está latente en nuestra comuna, entonces queríamos generar una instancia en donde los niños, niñas y adolescentes, puedan reunirse, pero también prevenir conductas que sean acosadoras en línea. Esto es una primera instancia, y esto nos permitirá generar otros tipos de campeonatos o juegos”.



Valorant es un videojuego que se juega mediante computadora entre dos equipos compuestos por cinco personas cada uno. El objetivo del juego es depositar un dispositivo –spike- en una zona designada, la que varía según el tipo de mapa que se juegue, antes que se acabe el tiempo y evitando ser asesinado por el equipo rival. Se dispone de 13 rondas para atacar y defender mediante el manejo de armas preciso y habilidades tácticas.



En la instancia jugaron 3 equipos de gamers: One More, Sunset y Natalis eSports, cada uno compuesto por cinco gamers. Tras una batalla intensa de ataque, defensa y estrategia, fue el equipo One More, integrado por Henry, Miguel, Victor, Joaqu y Martina, quienes lograron ganar el mapa.



Es así, como los lugares obtenidos fueron los siguientes:



3° lugar: Sunset.

2° lugar: Natalis eSports.

1° lugar: One More.



En tanto, Miguel Cárcamo, participante del Campeonato de Valorant comentó que “lo bueno es que con los juegos se puede aprovechar la juventud de nosotros, porque hay muchos chicos que se quedan encerrados jugando y eso les perjudica a su salud mental. Con los juegos a veces uno se distrae, conoce a más gente y hace amigos. Yo a los chicos no los conocía en persona, pero si los conocía jugando”.





