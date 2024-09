EN ESTAS FIESTAS PATRIAS HAY MUCHOS PLANES, PERO EL MÁS IMPORTANTE ES CUIDARSE

​La campaña El Otro Plan busca promover una planificación responsable en Fiestas Patrias, con el objetivo de aportar a la construcción de culturas preventivas del consumo de alcohol y otras drogas, comportamientos responsables y a la prevención de siniestros viales y otras situaciones de riesgo.



Así lo explicó la Diana Contreras Hernández, directora (S) de SENDA Magallanes y Antártica Chilena, añadiendo que en el marco de esta campaña se están entregando mensajes claves, a familias y/o adultos/as cuidadores/as, automovilistas y también a jóvenes mayores de 18 años.



Es en este contexto, que desde el 05 de septiembre, se están impulsando actividades de promoción, difusión y entrega de información relevante para celebrar de forma responsable.



Es así que este fin de semana, fue el Delegado Presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, quien encabezó uno de los Operativos Tolerancia Cero, junto a la directora (s) de Senda, Diana Contreras Hernández, El subprefecto de los servicios de la Prefectura de Magallanes de Carabineros, teniente coronel Leonardo Herrera, la coordinadora regional de Seguridad Pública, Carla Barrientos y la seremi de la Mujer y Equidad de Género Alejandra Ruiz.



En la oportunidad, el delegado Presidencial Regional, manifestó que se duplicarán durante estas fiestas las fiscalizaciones de los Operativos Tolerancia Cero que lleva adelante carabineros con el apoyo de SENDA y resaltó la importancia que la comunidad disfrute y celebre tomando todas las precauciones para evitar riesgos innecesarias.



Añadió que el programa Tolerancia Cero de SENDA ha planificado operativos reforzados en septiembre. “Este reforzamiento consiste en una extensión del tiempo de los operativos y un aumento de puntos de control acompañando la labor de Carabineros”.

Ruiz destacó la amplia coordinación que se ha desarrollado con las distintas instituciones y servicios para entregar las mejores condiciones de seguridad a toda la población.



Diana Contreras, directora (s) del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo Drogas y Alcohol, SENDA en Magallanes, señaló que la campaña “el Otro Plan” es considerar que si se va a conducir, no consuma alcohol ni otras drogas y es también hacer de la prevención una tradición familiar.



Para los y las mayores de 18 años, la directora (s) de SENDA, puntualizó “que “El Otro Plan” es gestionar los riesgos y planificar, es decir, si decide consumir alcohol, hágalo con moderación”.



“Planifiquemos con antelación y aseguremos entornos seguros disfrutar de las fiestas sin poner en riesgo la salud y seguridad de las personas ni de quienes los rodean. El consumo responsable es clave para unas Fiestas Patrias más seguras y disfrutables para todas y todos”, agregó Diana Contreras.



RECOMENDACIONES



1) AUTOMOVILISTAS:

- Si vas a conducir, no consumas alcohol ni otras drogas. Conducir bajo la influencia del alcohol u otro tipo de sustancias disminuye tu capacidad de reacción y aumenta el riesgo de accidentes.

- Si estás en grupo, designar a una persona que se comprometa a manejar y no beber es una alternativa. El conductor designado es una forma efectiva de asegurarse de que todos y todas puedan disfrutar de la celebración mientras alguien se encarga de la seguridad. Es un acto de responsabilidad y cuidado mutuo.

- Si sales solo o sola, considera de tener una alternativa de transporte seguro para regresar a casa. Planifica con anticipación cómo regresarás a casa de manera segura. Considera opciones como taxis o transporte público.

- Evita que alguien que ha consumido alcohol u otras drogas maneje. Si notas que alguien intenta conducir después de consumir alcohol u otras drogas, intervén. Ofrece alternativas seguras y ayúdale a tomar decisiones que protejan su vida y del resto.



2) FAMILIAS Y/O ADULTOS/AS CUIDADORES/AS



- Considera planificar actividades que incluyan opciones sin alcohol. Incluir opciones sin alcohol en las celebraciones permite que todas las personas, incluidas aquellas que prefieren no beber y también menores de edad, participen de manera segura.

- Demuestra a niños, niñas y adolescentes que es posible disfrutar de manera responsable. Los adultos son modelos a seguir. Mostrar a niños, niñas y adolescentes que es posible celebrar y divertirse sin excesos, ayuda a construir hábitos responsables.

- Si organizas una celebración, asegúrate de que todos y todas regresen de manera segura. Como anfitrión, parte de tu responsabilidad es considerar cómo llegarán y regresarán tus invitados. Asegúrate de que cuenten con opciones de transporte seguro o considera ofrecer un espacio para que puedan pasar la noche si es necesario.

- Si en tus celebraciones participan niños, niñas y adolescentes, no normalices el uso de alcohol: Mantener un consumo moderado y responsable ayuda a modelar y guiar los comportamientos de niños, niñas y adolescentes.



3) JÓVENES MAYORES DE 18 AÑOS (EN CONTEXTOS DE CONSUMO/FIESTAS):

Si decides consumir alcohol, considera estos consejos:

• Nunca uses sustancias o bebidas cuyo origen desconoces. Es fundamental que controles lo que consumes. Evitar sustancias o bebidas de origen desconocido es una medida de protección ante posibles riesgos para tu salud.

• Recuerda hidratarte y también comer antes y durante tus consumos. Mantenerte hidratado y comer mientras consumes alcohol ayuda a mitigar sus efectos. Beber agua y comer alimentos adecuados puede ayudarte a mantener el control y disfrutar de la celebración de manera más segura

• Conoce y controla tus límites de consumo. Entender tus límites es clave para evitar situaciones de riesgo. Consume con moderación y detente cuando sientas que estás llegando a tu límite.

• En fiestas o eventos, jamás pierdas de vista tu vaso. Mantener el control sobre tu bebida es clave para prevenir que alguien pueda interferir con ella. Este simple acto de cuidado personal puede protegerte.

• No manejes. Asegúrate de tener un medio de transporte seguro. Si decides consumir alcohol, elige con anticipación cómo regresarás a casa de manera segura. Conducir no es una opción si has consumido alcohol u otro tipo de sustancias.



Por otra parte, Alejandra Ruiz Ovando, Seremi de la Mujer y Equidad de Género, presente en el Operativo Tolerancia Cero promovió la existencia de “los Puntos Morados” que estarán ubicados en los eventos masivos de esta festividad.

Indicó la autoridad que el propósito de la iniciativa -además de informar- es prevenir y generar conciencia respecto a la violencia de género, con información y ofreciendo recursos para apoyar a víctimas y testigos.

En tato Carla Barrientos, Coordinadora Regional de Seguridad Pública, manifestó que se han reforzado todos los programas e iniciativas que buscan llevar seguridad a la población.