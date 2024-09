FONDA EN RÍO VERDE CERRÓ CON BROCHE DE ORO ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DURANTE EL FIN DE SEMANA

​Con música en vivo, comida, juegos típicos y mucho baile, la Ilustre Municipalidad de Río Verde desarrolló el pasado domingo, la primera Fonda Oficial de la comuna, albergando a más de 250 vecinos y vecinas entorno a este lindo evento con el que iniciaron las Fiestas Patrias.



La alcaldesa de la comuna de Río Verde, Sabina Ballesteros Vargas, comentó que “por primera vez en la historia celebramos el mes de la patria de esta manera, con la primera fonda oficial. Estamos muy contentos, emocionados y orgullosos de haber podido contar con invitados especiales como los campeones de cueca nacional y participantes del mundo del folclor, y esperamos que esta tremenda actividad se siga repitiendo con el paso de los años y así los rioverdinos sigan disfrutando de este tipo de instancias”.



A eso, la edil agregó que “estamos muy agradecidos del Gobierno Regional por financiar este tipo de actividades, que nos permiten fortalecer la cultura en nuestra comuna”.



Dentro de la música en vivo, estuvo el destacado grupo nacional “Silvanita y las del Quincho”, quienes armonizaron la mayor parte de la actividad; luego, también se presentaron las agrupaciones regionales “Los Chamanes de la Patagonia” y el “Grupo Fantasía”.



Asimismo, los vecinos y vecinas disfrutaron de juegos típicos como el emboque, carrera de sacos para niños y adultos, y tirar la cuerda, lo que hizo más amena la actividad.



Patricio Santander, de la estancia Rancho Sutivan indicó que “esta fiesta estuvo muy hermosa, participó harta gente, nos divertimos y todo estuvo muy bonito, además el tiempo acompañó bastante y lo bueno, es que uno aprovecha de ir conociendo a más gente”.



En tanto, Victor Franco, de estancia El Trébol, dijo que “nuestros jefes hacen todo lo posible para que sus trabajadores puedan participar y disfruten estas actividades un domingo. Es muy lindo lo que el municipio hace para la comunidad con este tipo de fiestas, un agradecimiento especial a la alcaldesa y su equipo de funcionarios”.



Cecilia Hernández de la estancia Río Verde, explicó que “la actividad me pareció genial y nos dio instancias para estar entre los vecinos, poder compartir y conocernos, la organización de la municipalidad, del grupo folclórico y la puesta en escena me pareció hermosa. Todos lo pasamos muy bien, es algo muy lindo para todos como comuna, el apoyo de la alcaldesa se ve en cada momento y en las distintas actividades”.





PAREJAS CUEQUERAS DIERON VIDA A CAMPEONATO EN RÍO VERDE DURANTE EL DÍA SÁBADO



Con gran entusiasmo parejas cuequeras de diferentes rincones de la Región y del país, dieron vida el día sábado 07 de septiembre a la actividad de fomento cultural denominada “Campeonato de Cueca, Muestra de Campeones y del Folclor Nacional”, instancia organizada por la Ilustre Municipalidad de Río Verde, con financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través del Fondo FNDR 8%.



“Por segundo año consecutivo desarrollamos este campeonato de cueca y la verdad es que estuvo maravilloso. Agradezco a todas las parejas que nos acompañaron, y qué mejor que comenzar así las Fiestas Patrias potenciando el consumo cultural, nuestro baile tradicional, el folclor que nos acompañaron durante toda esta jornada. Estoy feliz y espero que el próximo año podamos seguir gozando y apoyando este tipo de festividades, para mostrar no sólo nuestro baile, sino también a nuestra comuna de Río Verde”, comentó la alcaldesa.



Roberto Quiroz junto a su pareja de baile Sandrita Almonacid, manifestaron que se sentían muy emocionados por ser los nuevos campeones regionales de Entre Leyendas y Tradiciones (ELYTS). “Vinimos a darlo todo, esperando lo mejor, sin desmerecer a nadie, a entregar lo que trabajamos para lograr esto y aprovechando al máximo la pista. Hace muchos años que no bailábamos y ensayamos mucho, así que estamos felices. El evento estuvo impecable y estuvo muy buena la organización”.



Los campeones regionales juvenil de Punta Arenas, Felipe Ojeda y Constanza Ruiz, se mostraron muy contentos tras su triunfo. “Teníamos mucho nervio y mucha presión, pero estamos muy entusiasmados por representar a la Región, y la verdad es muy lindo que estos campeonatos se hagan en sectores rurales”.



Finalmente, Fernanda Flores, delegada de los Campeonatos de Cueca, señaló que “por segundo año consecutivo descentralizamos los campeonatos y los trajimos a la comuna de Río Verde, teniendo una alta convocatoria en la competencia. “Estamos muy agradecidos del Gobierno Regional por el aporte a través del FNDR, también de todo el equipo de la municipalidad de Río Verde, por el compromiso con la cultura y por fortalecer nuestras tradiciones, lo que se hace visible con la ejecución de este campeonato y el nivel que tuvo”.



Destacar que ahora ambas parejas buscarán convertirse en campeones nacionales, los del Juvenil de Punta Arenas el próximo 25 de septiembre y los de Entre Leyendas y Tradiciones (ELYTS), en febrero del 2025.



Los asistentes a este evento, que llenaron el gimnasio de la comuna donde se realizó la actividad, valoraron esta iniciativa que se trasladó por segundo año consecutivo a Río Verde.







