GASCO MAGALLANES RESPALDA PROGRAMA EN LECTO ESCRITURA DE FUNDACIÓN TERAIKE EN ESCUELA ESPAÑA

​Un total de 17 niños de entre 2do y 4to básico de la Escuela España de Punta Arenas se verán beneficiado por el Programa de Tutorías impulsado por las Fundaciones Teraike y Letra Libre que tiene como propósito acompañar a niños rezagados en el aprendizaje de la lecto escritura. Al igual que el año pasado, la iniciativa cuenta con el respaldo de GASCO Magallanes.



Así lo destacó Francisca Vogt, Directora Ejecutiva Fundación Teraike, quien explicó que la tutoría comprende un acompañamiento en línea de los estudiantes quienes también cuentan con el apoyo de sus familias. Durante un desayuno en el que compartieron tutores, niños, profesores y apoderados, Vogt indicó que "el encuentro de hoy es muy importante porque los alumnos, por primera vez, van a ver a sus tutores y se va a crear un vínculo que es muy importante en este acompañamiento porque los tutores no son especialistas en lecto escritura, lo que ellos hacen es acompañar a los niños para reforzar su confianza y que se atrevan a leer".



En tanto, Gonzalo Herrera, Gerente Comercial de GASCO Magallanes destacó la renovación del convenio suscrito con Fundación Teraike, como así también que los mismos trabajadores de la empresa participaran como tutores en Escuela España. "Esta vez tenemos cinco tutores de nuestra empresa, cosa que nos llena de satisfacción, agradecemos el compromiso e involucramiento con esta importante iniciativa".



Claudio Villegas, trabajador de GASCO Magallanes y tutor de la Escuela España, dijo que este programa "es una buena instancia para apoyar a los niños no lectores. Es muy importante poder participar en estas actividades de enseñanza y de apoyo a la educación".



Bernardita Hurtado, Directora de la Escuela España, junto con agradecer a Fundación Teraike y GASCO Magallanes dijo que "todo esfuerzo que se haga como comunidad, tanto empresa privada como comunidad educativa, a lo que se suma el acompañamiento de la familia, para que nuestros estudiantes puedan mejorar las habilidades en lectura, es bienvenido." Destacó que la experiencia del año pasado permitió a doce estudiantes nivelar sus conocimientos en lecto escritura.



Finalmente, Claudia Alarcón, tutora voluntaria, dijo que el Programa de Tutorías "es una labor muy bonita y lo que me motiva son los menores de edad, el poder ayudarlos a leer y escribir, y tener una ventana abierta a lo que es el mundo".







