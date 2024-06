GERENTE GENERAL DE PESCA CHILE ENRIQUE GUTIÉRREZ: 'LA LEY DE PESCA PROPUESTA POR ESTE GOBIERNO ACABA CON LA INDUSTRIA PESQUERA DE UNA'"

​Esta mañana, Enrique Gutiérrez Fernández, Gerente General de Pesca Chile, participó en el programa "Buenos días región", conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones. Durante su intervención, Gutiérrez discutió diversos temas críticos para la industria pesquera tanto en la región de Magallanes como en el resto de Chile. Enrique Gutiérrez destacó la llegada de Pesca Chile a la región en los años 80 y la importancia de la cercanía de Punta Arenas y la Antártica para la empresa. Uno de los puntos más urgentes abordados por Gutiérrez fue la problemática de la pesca ilegal, la cual calificó como "el cáncer de la industria pesquera a nivel mundial." Asimismo, expresó su preocupación sobre la ley de pesca propuesta por el gobierno, mencionando que "la región necesita muchas respuestas con suma urgencia, no solamente la del H2V. La pesca hoy día está en peligro; la ley de pesca propuesta por este gobierno acaba con la industria pesquera de una, es lapidario... no respalda 100% a la industria en Magallanes."



