GOBERNADOR FLIES Y DENUNCIAS DEL EX CORE RIQUELME DUCCI "UNO SABE QUE UNA PERSONA QUE IBA A QUEDAR FUERA DE LA INSTANCIA POLÍTICA Y QUE QUIERE POSTULAR A DIPUTADO VA A INICIAR CUALQUIER INSTANCIA DE APROVECHAMIENTO POLÍTICO"

Esta mañana en el programa "Buenos Días Región", el Gobernador de Magallanes, Jorge Flies Añon, enfrentó las denuncias hechas hace un par de jornadas atrás por el ex consejero regional Alejandro Riquelme Ducci, anunció avances y destacó iniciativas clave para la región.

Durante su intervención en Polar Comunicaciones, Flies respondió a las acusaciones realizadas por el ex Consejero Regional Riquelme Ducci, quien denunció "graves faltas a la probidad y notable abandono de deberes" por parte del gobernador. Al respecto, Flies señaló:

"Uno sabe que una persona que iba a quedar fuera del CORE, fuera de la instancia política y que quiere postular a diputado, va a iniciar cualquier instancia de aprovechamiento político. Esto ya es un aprovechamiento político. Decirle a la gente muy tranquila que solamente miente en el ámbito de ocupar recursos... tanto así que la primera campaña en la que yo estuve como la siguiente, los recursos que yo he usado son absolutamente personales. De hecho, no se reciben de empresas o de particulares. Ningún recurso adicional. La verdad de las cosas, su conducta permanente, una conducta de 'miente, miente que algo queda', yo creo que eso ha intentado acá".

Además de abordar estas denuncias, Flies destacó dos importantes iniciativas regionales:

HIF Global comienza instalación de la primera unidad de captura directa de aire en Chile , marcando un hito en la producción de combustibles sintéticos y en la lucha contra el cambio climático.

, marcando un hito en la producción de combustibles sintéticos y en la lucha contra el cambio climático. La Corporación Municipal de Magallanes (CORMAG) asumirá un rol destacado en el financiamiento de iniciativas sociales, lo que fortalecerá el desarrollo de programas en beneficio de la comunidad para el 2025.

Puedes ver la entrevista aquí:







