GOBIERNO ORGANIZÓ CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE PERSONAS MIGRANTES Y SU REGULARIZACIÓN EN MAGALLANES

​De acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH), instrumento de caracterización socioeconómica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en Magallanes se contabilizan 7.597 personas extranjeras residentes al mes de marzo de este año. La cifra significa un aumento de 2,8% respecto al año anterior, lo que se traduce en un alza de 205 personas migrantes.

Este incremento también se ha reflejado en los usuarios que han ingresado a los programas ministeriales Calle y Abriendo Caminos, pertenecientes al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, y que son ejecutados por las fundaciones Hogar de Cristo, ONG Trekán, y Fundación para el Desarrollo de Magallanes (FIDE XII).

La situación ha generado en los equipos de trabajo de estas fundaciones, la necesidad de contar con el conocimiento y las competencias para abordar el fenómeno de la migración, y así mejorar la atención y experiencia de los usuarios migrantes de los programas.

En este contexto, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia organizó esta mañana una jornada de capacitación denominada “Proceso Migratorio en Chile”, y que contó con la colaboración de la dirección regional del Servicio Nacional de Migraciones.

La SEREMI subrogante de Desarrollo Social y Familia, Ingrid Thormann, comentó que “en los programas Calle y Noche Digna tenemos a cerca de 20 personas extranjeras en situación de calle, que han sido beneficiadas con estrategias de intervención desde los ámbitos psicosocial y sociolaboral, y también con alojamiento a través de los albergues. En el programa Abriendo Caminos, el cual orienta su acción a proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA) con un adulto significativo privado de libertad, hemos intervenido actualmente a cuatro familias”.

La autoridad, señaló además que como una forma de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, “durante este mes se realizaron mejoras en Registro Social de Hogares para facilitar el ingreso de niños, niñas y adolescentes con RUN chileno, y cuyos padres, madres o cuidadores sean personas en situación migratoria irregular. De esta manera estamos universalizando los derechos”.

Para la Directora Regional subrogante del Servicio Nacional de Migraciones, Vesna Mladinic, “en los últimos cinco años la percepción de la migración es más bien negativa que positiva, porque la ciudadanía chilena atribuye ciertos problemas sociales a este fenómeno. Ahí es donde nosotros como Estado, y como Gobierno, tenemos un tremendo desafío. Realizar estas charlas a funcionarios públicos que trabajan con dispositivos del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, es muy importante porque buscamos revisar la nueva Ley de Migración y conocer los requisitos para que una persona migrante pueda residir en el país, velando siempre por una migración segura, ordenada y regular, porque todos fuimos, somos y seremos alguna vez migrantes”.

A su vez, la Coordinadora del programa Abriendo Caminos, Maritza Oyarzo, ejecutado por ONG Trekán, señaló que “acceder a este conocimiento es de suma importancia para no pasar a llevar derechos que son fundamentales, y para prevenir todo tipo de discriminación. Nuestro equipo debe manejar esta información para entregarla adecuadamente a las familias participantes de este programa, y así evitar vulneraciones que se puedan estar cometiendo, ya sea por omisión o incluso intencionalmente. Agradecemos esta instancia a cargo de la secretaría regional”.

Permiso de Residencia Temporal para NNA



El Decreto 177 de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señala las razones humanitarias que serán consideradas para otorgar un permiso de residencia en Chile, que incluye a los niños, niñas y adolescentes en Chile.



Este permiso es gratuito, sin necesidad de pagos adicionales o procedimientos complejos, y se otorga sin considerar la situación migratoria del solicitante o sus tutores. No obstante, no es extensible a otros familiares.



Requisitos para NNA:



- Documento de identificación como pasaporte o DNI.

- Documento que acredite filiación.

- Declaración Jurada de Expensas o de cuidados.

- Documento que acredite el cuidado personal o curaduría.

- Certificado de alumno regular o certificado de FONASA.



Documentación del tutor:

- Documento de identificación.