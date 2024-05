IDEMITSU INVIERTE US$ 114 MILLONES EN HIF GLOBAL PARA DESARROLLAR E-COMBUSTIBLES

HIF Global anunció una inversión de sus actuales accionistas y de la empresa de energía japonesa Idemitsu Kosan. Juntos aseguraron US$ 164 millones para financiar proyectos de e-Combustibles, US$ 114 millones de ellos aportados por Idemitsu, que se une así al grupo de socios de HIF: AME, EIG, Porsche, Baker Hughes y Gemstone Investments.

El presidente de HIF Global, César Norton, celebró esta incorporación. "Damos la bienvenida a nuestro nuevo socio Idemitsu a este emocionante viaje para alimentar nuestro mundo con energía renovable. Esta colaboración representa más que una simple inversión; es reflejo de nuestra visión compartida de un futuro más sustentable. Estamos muy agradecidos por el apoyo de nuestros accionistas para continuar desarrollando una cartera de proyectos de e-Combustibles en todo el mundo, que pueden reciclar cerca de 25 millones de toneladas por año de CO₂, equivalente a las emisiones de más de 5 millones de automóviles", dijo.

Por su parte, el director representante, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de Idemitsu Kosan, Susumu Nibuya, afirmó que "para lograr la carbono neutralidad 2050, hemos decidido centrar inicialmente nuestros recursos en el e-metanol, junto con el amoníaco azul y el SAF. Estamos ansiosos por aprender de HIF Global, pionero en e-metanol con amplia experiencia en este campo. Juntos aspiramos a desarrollar un mercado para el e-metanol y los combustibles sintéticos".

La inversión de Idemitsu completa así el primero de los cuatro acuerdos de cooperación ya anunciados con HIF Global, que incluyen la inversión, la compra del combustible, el desarrollo de los mercados en Japón y la creación de cadenas de suministro. El desarrollo del mercado japonés de e-Combustibles se está acelerando y cuenta con el apoyo de las autoridades, a través de la Estrategia de crecimiento verde, que compromete carbono neutralidad para 2050.

