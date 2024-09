IMPACTANTE REGISTRO DE COMETA TSUNCHINSHAN-ATLAS DESDE MAGALLANES

​La Astronomía en Magallanes requiere de una paciencia y tesón a toda prueba al tener que enfrentar las hostiles condiciones climáticas, vientos arrachados y nubes imprevistas hacen que la observación del cielo nocturno sea toda una proeza para los amantes de las estrellas en esta zona austral.



Sin embargo, eso no fue problema para el Director de Astronomía y Astrofotografía de Magellan Space Industries, don Juan Almonacid Uribe quien se trasladó al Km 50 Norte de la Ruta 9, para obtener las primeras imágenes a todo color desde Magallanes del Cometa Tsunchinshan - ATLAS a las 06:08 AM minutos (-3UTC) hoy 25 de septiembre de 2024. La sesión de fotos duró 15 minutos.

Don Juan Almonacid comenta cómo logró obtener estas imágenes: "Al llegar al lugar, se monta y nivela la montura ecuatorial electrónica la cual sigue el movimiento aparente de los astros. Con ayuda de la aplicación "Stellarium" se ubica el Azimut que es la coordenadas horizontal del cometa y su altura sobre el horizonte. Usando binoculares se lo busca saber hacia dónde dirigir la cámara fotográfica. Una espectacular vista a través de los binoculares.



Los ajustes en cámara siempre se hacen en modo manual. La exposición es variable según vaya variando la luz en el momento ya que el cielo aclara rápidamente. A sensibilidad ISO 800, diagrama 2.8 con 4 segundos de exposición y focal de 200 milímetros se tomaron las fotografías siempre bajo un fuerte viento con una sensación térmica de varios grados bajo cero.

La visibilidad del cometa a simple vista no es obvia principalmente porque está muy bajo y la claridad del cielo la dificulta. Además es un objeto celeste relativamente pequeño."

El reporte preciso del Director de Meteorología y Percepción Remota de Magellan Space Industries Francisco Abarzúa Villegas fue esencial, para que Juan Almonacid lograra acudir al lugar preciso y obtener estas imágenes.



Cabe señalar que la Región de Magallanes está pasando por una semana de fuerte inestabilidad climática con nevazones y vientos arrachados por la presencia de una onda polar que estará hasta fines de septiembre desafiando a los observadores de la bóveda celeste. El cometa será visible en su perihelio hacia el sol hasta el 04 de Octubre entre las 05:50 am hasta las 06:20 am (-3 UTC) mirando hacia el ESTE, luego se verá algo desde el 14 de Octubre en su despedida avisaremos oportunamente los horarios.







