EX INTENDENTE JAIME JELINCIC ANALIZA EL CRECIENTE DESCONTENTO CIUDADANO CON LA CLASE POLÍTICA Y EL EVENTUAL IMPACTO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

​Esta mañana, el ex intendente Jaime Jelincic participó en el programa "Buenos Días Región", conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones, donde conversó sobre la actualidad y política regional. Jelincic abordó temas como la fatiga electoral, la política de trincheras y el auge de nuevos partidos políticos a expensas del debilitamiento de los partidos tradicionales. En su análisis, Jelincic destacó que un segmento significativo de la población no vota por ideología, sino por quien promete solucionar los problemas más inmediatos, lo que explica el crecimiento de nuevos sectores políticos. También criticó la incapacidad de la centroizquierda para abordar temas claves como migración, delincuencia y desarrollo, permitiendo que sectores más conservadores ganen terreno a nivel mundial.



Puedes ver la entrevista aquí:



​