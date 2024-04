“LOS IRACUNDOS” CANTARÁN EN DREAMS PREVIO A SU GIRA EUROPEA

​“No hay hogar en América que no tenga un disco de Los Iracundos” apuntó un cronista uruguayo cuando escribió sobre sus compatriotas. Los calificó de perseverantes y luchadores. Hombres con el espíritu implacable a pesar de la amarga desazón sufrida por las pérdidas de algunos integrantes, compañeros de la infancia. Y es que Los Iracundos siguen haciendo realidad su sueño de perdurar en el tiempo con la misma vigencia y calidad artística de aquel incipiente grupo musical nacido en 1961 en Paysandú que, con singular creatividad, llegó a imponer su música en las tres Américas.



Trayectoria



Los Iracundos han grabado más de 40 producciones, obteniendo 10 discos de oro, dos de platino y un sin fin de distinciones internacionales. Sus canciones llegan a todo público. Su música se reconoce por su estilo único, con temas alegres, románticos, melódicos e instrumentales clásicos, que siempre los han diferenciado de los demás.



En su trayectoria posicionaron temas que se han transformado en verdaderos himnos.

Para los chilenos, hay dos composiciones sencillamente emblemáticas: “Te Lo Pido De Rodillas” y “Puerto Montt”, aunque todos sus temas condecoran el gusto y se corean en cada reunión popular, en encuentros familiares y hasta en los estadios de fútbol. Quizás esa sea la razón por la que los uruguayos reservan un espacio para visitar Chile en sus giras internacionales.



Clásicos



Los Iracundos siguen como el primer día. De la mano Gianni Pivetta, como vocalista, junto a músicos de Paysandú, que durante muchos años acompañaron al grupo en giras por el mundo, llevan a los más diversos escenarios el vasto repertorio que los identificara como Primeros en América y únicos con su sonido latino. Canciones como “Puerto Montt”; “Chiquilina”; “Te Lo Pido De Rodillas”; “Es La Lluvia Que Cae”;“ Va Cayendo Una Lágrima” ; “Y Te Has Quedado Sola”, por nombrar sólo algunas, sonarán más fuerte que nunca en este reencuentro del grupo con el sur del país.



Show



La cita con la Región de Magallanes es en el escenario del Restobar Lucky 7 desde pasadas las 23:00 horas de este viernes y repetirán el sábado. Un imperdible musical y una muy buena noticia para los habitantes de la ciudad y alrededores, de poder estar cerca y disfrutar de estas verdaderas leyendas vivientes que no se detienen. Estuvieron casi dos meses en Estados Unidos y de Chile partirán a Europa, donde tienen agendados más de 20 conciertos.

El acceso al show es gratis con la entrada al casino.