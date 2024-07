ISP ALERTA POR USO DE TRAMADOL SIN SUPERVISIÓN MÉDICA: "SOBREDOSIS PUEDEN RESULTAR MORTALES”

Recogiendo la tendencia internacional, un escenario que se replica a nivel local, desde el Instituto de Salud Pública (ISP), detallan que incluso en Chile "se ha establecido una asociación entre la administración de tramadol a dosis terapéuticas y la presentación de alucinaciones visuales y auditivas".

Considerando que la sobredosis de opioides se ha extendido a nivel mundial, en nuestro país el Instituto de Salud Pública (ISP), está alertando a la población respecto de su consumo, particularmente sin la correspondiente supervisión médica.

“Existe una crisis asociada a la sobredosis de medicamentos que, en los últimos 20 años, ha mostrado un incremento significativo de muertes relacionadas al uso excesivo de medicamentos”, detalla la entidad mencionada recalcando que en su mayoría, se trata de “opioides, representando 69% de las muertes asociadas a sobredosis de medicamentos”.

Asegurando que “las sobredosis por opioides que no llegan a provocar la muerte son varias veces más frecuentes que las mortales y se han incrementado, en parte como consecuencia de su uso más frecuente para aliviar el dolor crónico, pero también debido al consumo de opioides muy potentes que se han incorporado al mercado de las drogas ilícitas”, el ISP detalla que “en nuestro país, el panorama no es tan diferente”.

De hecho, el organismo transparenta que “en 2022, en Chile se reportaron al menos 850 casos de intoxicación opiácea, de los cuales el 93% fue causado por tramadol”.

"Es uno de los más vendidos ilícitamente"

“Este fármaco es uno de los más vendidos ilícitamente y es usado para fabricar drogas de abuso”.

Incluso, según complementa la entidad liderada por Catterina Ferreccio, “debido a su amplia disponibilidad, junto a la baja percepción de riesgo asociada a su uso, y a que su control sanitario suele ser menos estricto que el de otros opioides, su consumo se ha expandido consistentemente en diferentes países, asociándose a un uso problemático”.

Recalcando que tras su ingesta, los opiáceos u opioides pueden provocar euforia, lo que es un factor que motiva su consumo sin fines terapéuticos, el ISP alerta que “pueden provocar dificultades para respirar y las sobredosis pueden resultar mortales”.

Identificando al tramadol en el grupo de estas peligrosas sustancias, junto con la heroína, la morfina, la codeína, el fentanilo, la metadona y otras moléculas similares, el organismo detalla que "si bien la aparición de combinaciones de tramadol con paracetamol y diclofenaco, a dosis bajas, ha hecho que se tenga una falsa sensación de seguridad y de bajo poder adictivo, en los últimos años se han identificado problemas relacionados con la seguridad, mal uso y comercio ilícito de este fármaco, a nivel mundial”.

Riesgos

Paralelamente, el ISP detalla cuáles son los riesgos más importantes y recientemente vinculados al uso de tramadol, especialmente asociados a su sobredosis o mal uso.

Apuntando al síndrome serotoninérgico, la entidad recalca que se trata de "uno de los efectos adversos más graves del tramadol y se manifiesta mediante cambios del estado mental (agitación, alucinaciones, coma) y otros efectos, como fiebre, incremento de la frecuencia cardiaca, presión arterial inestable, contracciones musculares involuntarias, rigidez muscular, falta de coordinación y/o síntomas gastrointestinales".

"Aunque su frecuencia de aparición es baja, es una enfermedad potencialmente mortal. El riesgo puede verse aumentado en pacientes en tratamiento con otros medicamentos serotoninérgicos (antidepresivos, linezolid, antiparkinsonianos inhibidores de la MAO B, bupropión, litio, triptanes y drogas de abuso como cocaína, MDMA y LSD) (5,7)", plantea.

En el caso de las convulsiones, otra de las reacciones que puede generar el consumo de tramadol, pese a que se detalla que estas "son más comunes en pacientes con epilepsia", se alerta sobre el desarrollo de "ictus, enfermedad renal, traumatismo craneal y especialmente en pacientes con historial de abuso y sobredosis de este medicamento".

Otro de los riesgos tiene que ver con las alucinaciones. "Se ha establecido una asociación entre la administración de tramadol a dosis terapéuticas y la presentación de alucinaciones visuales y auditivas en pacientes mayores de 65 años".

A dosis terapéuticas, detalla el ISP apuntando a otras amenazas, el "tramadol no presenta riesgo significativo de depresión respiratoria, pero a dosis superiores y en casos de sobredosis, este riesgo puede aumentar".

Además, plantea el organismo, "la administración conjunta con gabapentina y pregabalina", lo que puede ser utilizado para tratar el dolor crónico, podría "potenciar el efecto sedante y depresor del Sistema Nervioso Central producido por los opioides".

Tolerancia, dependencia física y psicológica, y trastorno por uso de opioides (TCO), es otro de los cuadros que se pueden desarrollar "tras la administración repetida de tramadol".

"Una dosis más alta y una duración más prolongada del tratamiento con opioides pueden aumentar el riesgo de desarrollar TCO. El abuso o mal uso intencionado de tramadol puede asociarse a sobredosis, pudiendo ser potencialmente mortal".

El riesgo de desarrollar TCO, recalca el ISP, "aumenta en pacientes con antecedentes familiares (padres o hermanos) de trastorno por consumo de sustancias (incluido el abuso de alcohol), en consumidores actuales de tabaco o en pacientes con antecedentes personales de trastornos de salud mental (por ejemplo, depresión mayor, ansiedad y trastornos de personalidad)".

Estadística

En otro ámbito, se detalla que "en Chile, en los últimos cuatro años, se han registrado en la base de datos del Centro Nacional de Farmacovigilancia un total de 893 reportes asociados a tramadol".

"74% de estas notificaciones corresponden a mujeres, 51% a adultos y el 40% a adultos mayores", releva la entidad.

Y en el desglose de "los tipos de reacciones que fueron reportadas, destacan: 259 casos de sobredosis (84% intencionales), 10 reportes de depresión respiratoria, tres casos de síndrome serotoninérgico, tres notificaciones de alucinaciones y 28 convulsiones".

"No se han reportado casos de TCO, no obstante, debido a que la notificación de estos casos en nuestro país no es obligatoria, como sí sucede con las sospechas de reacciones adversas, es esperable que no se logre recoger estos datos mediante este sistema", advierte el ISP.

Finalmente, el organismo recalca que el tramadol "debe ser prescrito y usado bajo estricta supervisión médica".

