& JULIET, EL MUSICAL DE THE BRITISH SCHOOL

Darle voz a quienes por las circunstancias sociales no la tenían, hacer una segunda lectura del romanticismo, potenciar el amor propio y darle espacio al empoderamiento femenino, fueron las ideas fuerza de un argumento que a través del teatro, la danza y la música sorprendieron a más de 1.200 espectadores en Punta Arenas.



“Para mi gusto esta es la mayor experiencia del Bachillerato Internacional que tiene el colegio. Es lejos de ser sólo un proyecto escolar, es un espectáculo en el que confluyen todas las artes y además se plasman los atributos del Bachillerato Internacional, como la solidaridad. Todos trabajan para todos y por todos, porque un equipo entiende que lo que hace funciona para que el otro equipo funcione también y así sucesivamente”, expresó Paula Fernández, Directora de “& Juliet”.



Más de 120 alumnos de enseñanza básica y media se concentraron desde marzo en este nuevo musical. Comenzaron con las audiciones para los distintos personajes, distribuidos en dos elencos, y en paralelo se conformaron los equipos de danza, teatro, orquesta, publicidad, vestuario, coro, producción, tramoyas, escenografía, maquillaje y peinado, audiovisual, publicidad y redes sociales, y asistencia técnica.

Desde estas áreas, todos enfrentaron desafíos a través de actividades poco habituales. “He aprendido a hacer cosas que no hago ni en mi casa ni en el colegio, que es trabajar con herramientas, prevenir accidentes y manejar muchos grupos de trabajo”, explico Sebastián Huepe que se desempeñó como Jefe de Tramoyas. Para Emilia Argandoña, Nexo de Vestuario, su responsabilidad fue más bien creativa. “Vemos el vestuario de todos los actores, de los 2 elencos, del coro, de danza y orquesta. Hacemos propuestas para que todos tengan el mismo vestuario”.



La enseñanza a través de la experiencia es uno de los objetivos de este trabajo impulsado por seis profesores que depositan su confianza en las habilidades y aprendizajes de sus estudiantes. “Durante este año descubrí que era mucho el trabajo que hay que hacer detrás del musical y fue una experiencia muy buena poder ayudar a los profesores a hacerles un poco menos pesado el trabajo y organizar lo que fueron las presentaciones”, explicó el Asistente de Producción, Andrés González.



Desde Jesucristo Superstar, estrenado el 2007, ya son 15 los musicales presentados en el escenario de The British School. Nutrida experiencia sobre las tablas que permite que año a año los alumnos puedan probar sus habilidades en distintas áreas, tal como le ocurrió a Juan Ignacio Gysling, uno de los intérpretes de Romeo. “Ha sido una muy linda experiencia porque ha sido un desafío para mí. Los años anteriores estuve dentro de la orquesta y este año me atreví a pasar al otro lado del escenario para sacar lo que no había podido sacar antes, esa personalidad y facilidad para expresarme frente a un grupo de gente”.

Con interpretaciones de pop y rock, “& Juliet” es una obra contemporánea en todos los sentidos. “En estos tiempos es muy importante tener historias como éstas. Aquí, Juliet descubre quién es, nadie se lo dice. Creo que eso es algo que se debe transmitir, sobre todo a los más pequeños. Decirles tú no eres otra persona, eres tú y encuentra tu voz”, explicó Alfonsina Palomino, una de las intérpretes de Juliet.



Nueva producción musical con la que The British School cierra un año de mucho trabajo y dedicación, y en el que alumnos y profesores demostraron lo que se puede lograr en base a la responsabilidad y la solidaridad dentro de una comunidad que vibra con los grandes espectáculos.