LA JUNJI CELEBRÓ 55 AÑOS CON HOMENAJES A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS EN MAGALLANES

"Estoy muy orgullosa de pertenecer a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), que tiene una tremenda excelencia técnica y profesional para la educación inicial. Con la experiencia y el crecimiento, me dieron la oportunidad de liderar un jardín infantil. He vivido una maravillosa experiencia educando. Agradezco a quienes confiaron en mí para aportar al crecimiento de las niñas y los niños de ayer, que son los adultos de hoy. Gracias a la Junji, que me hizo una mejor profesional y persona", fueron las emocionadas palabras de Andrea Lleucún Díaz, educadora de párvulos y actual directora del Jardín Infantil "Cumbres Patagónicas" de Punta Arenas, quien cumplió 35 años en el servicio público.





La Junji llegó a los 55 años de existencia este martes 22 de abril de 2025 y su Dirección Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena conmemoró el aniversario con una emotiva ceremonia en el auditorio del Centro Integral Infantil de Juegos y Movimiento (Ciijum), de avenida Salvador Allende 0291, Punta Arenas, la tarde de este miércoles 23.





En la oportunidad fueron homenajeadas, junto a Andrea, las funcionarias que cumplieron 30, 25 y 20 años de labores.





Por 30 años, destacaron la educadora de párvulos del establecimiento "Caperucita Roja" de Punta Arenas, Aurora Cárdenas Cárdenas y las técnicos en educación de párvulos Irene Bustamante Uribe, del Jardín Infantil "Villa Austral"; Marisol Mercegue Serón, del establecimiento "Continente Blanco"; Claudia Miranda Loaiza del recinto "Caperucita Roja" y Marcela Soto Barría, de la unidad "Bambi".





Esta última afirmó sentirse valorada con este homenaje, rememorando hermosos momentos. "Recordé a mi hijo mayor, que hoy tiene 28 años, en su infancia y a los parvulitos que hasta hoy llegan a saludarme. Tengo un aprecio total por la Junji y las niñas y los niños, que me han dado trabajo, lo que es una bendición. De la misma forma, agradezco a las directoras regionales y encargadas del jardín infantil que he tenido, las que han sido buenas personas", detalló.





Por 25 años, fueron homenajeadas las técnicos en educación de párvulos Francisca Núñez Gallardo, que se desempeña en la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía y Lorena Núñez Navarro, de la unidad "Villa Austral"; la educadora de párvulos y directora del establecimiento educacional "Costanera del Estrecho", Patricia Delgado Toledo y la subdirectora de Recursos Financieros de la Junji Magallanes, Silvia Toledo Díaz.





20 años, en tanto, cumplieron las técnicos en educación de párvulos Marianne Barrios Barrios, del Jardín Infantil "Tánana" de Puerto Williams; Rosa Durán Vargas, del establecimiento "Villa Austral" y Tania Minte Vargas de "Laguna Azul" y la educadora Paula Caneleo Pérez, que trabaja en la Dirección Regional.





En el mismo encuentro fueron premiadas las educadoras María Angélica Andrade Gallardo y María Olvido Bahamondez Mansilla, por sus aportes a la educación inicial rural; el nutricionista Francisco Coro Obilinovic por su aporte al básquetbol regional y la técnico en educación de párvulos del Jardín Infantil "Papelucho" de Porvenir, Yoselyn Oyarzo Oyarzún, por sus tareas sociales, culturales y deportivas en la capital de la Provincia de Tierra del Fuego.





Un gran aplauso y reconocimiento se llevó la comunidad educativa de Medio Mayor A del Jardín Infantil "Bambi", que presentó el espectacular montaje "Galería de Arte Viva", dando inicio al acto, con una exhibición de obras pictóricas clásicas y un desfile lleno de color y alegría.





"Amigos de la Infancia"





En 2023 la Junji Magallanes instauró la entrega de galardones "Amigos de la Infancia" para personas, empresas o instituciones públicas que aportan al devenir institucional y a la educación parvularia y bienestar integral de las niñas y los niños.





De esta forma, en la cita recibieron, un galvano, el aplauso y el cariño de las y los funcionarios de la Junji, el ex apoderado, ex presidente del Centro de Madres, Padres y Apoderados y permanente colaborador, como funcionario de Gendarmería de Chile, del Jardín Infantil "Papelucho" de Porvenir, Dyango Sandoval Espinoza y el vecino del establecimiento "Caperucita Roja" de Punta Arenas, Alfredo Vásquez Velásquez, quien ha facilitado su hogar como refugio para niñas y niños en situaciones de emergencia.





La directora regional, Paola Valenzuela Pino, valoró la reunión. "Es súper importante mirarnos internamente y destacar la permanencia y aportes de las y los funcionarios en la educación de las niñas y los niños", dijo.





Valentín Aguilera Gómez, secretario regional ministerial de Educación, encabezó el encuentro y valoró este aniversario de la Junji, agradeciendo a las trabajadoras y trabajadores por su entrega de años en la maravillosa tarea de educar a generaciones de párvulos.





"Envío un saludo a las comunidades educativas que forman parte de esta importante institución, líder en la educación inicial en Chile. Son 22 establecimientos de administración directa en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con más de 2.000 niñas y niños recibiendo educación parvularia y bienestar integral y más de 600 funcionarias y funcionarios, que cumplen un rol vital en el liderazgo pedagógico", concluyó la autoridad.

