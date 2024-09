CERCA DE 47 LOCALES DE ELABORACIÓN DE EMPANADAS SERÁN FISCALIZADOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA DURANTE FIESTAS PATRIAS

​En el marco de las acciones preventivas y de fiscalización que desarrolla esta Autoridad Sanitaria durante las Fiestas Patrias, un equipo de la Secretaría Regional Ministerial de Salud inspeccionó un local de elaboración y venta de empanadas con el objetivo de verificar la adecuada manipulación de alimentos y utilización de materias primas, cumpliendo así con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Además, de entregar mensajes preventivos a la comunidad al momento de comprar estos productos, efectuando un llamado al autocuidado. En esta oportunidad se inspeccionó la panadería y pastelería Prana Foods, en la cual no se detectaron deficiencias.



La Autoridad Sanitaria Regional mantiene un programa de fiscalizaciones a locales de elaboración y venta de empandas de acuerdo con una calendarización durante todo el año, las que se intensifican previo a Fiestas Patrias. En el marco del reforzamiento de fiscalizaciones a estos establecimientos durante este periodo previo a estas Fiestas Patrias, a la fecha se ha iniciado 1 sumario sanitario con prohibición de funcionamiento.



La Seremi de Salud Magallanes, Francisca Sanfuentes, manifestó que si bien las fiscalizaciones a este tipo de locales se realizan durante todo el año, éstas se refuerzan en aquellos en que se fabrican empanadas ya que en esta época aumenta la demanda y el consumo por parte de la comunidad. “Son cerca de 47 locales que se fiscalizarán en la región, en particular, respecto a las empanadas, verificando que cumplan con toda la normativa de buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento y que estén en buenas condiciones para su venta”.



Agregó que “durante este periodo previo a fiestas patrias se inició un sumario sanitario con prohibición de funcionamiento en una panadería, en tanto, en lo que va del año ya suman 55 inspecciones con otros 5 sumarios que están en proceso. Lo que se fiscaliza es lo relativo a las condiciones de higiene de local, de almacenamiento y de manipulación de alimentos, como también las buenas prácticas que tienen el personal que trabaja en el lugar. Las multan pueden ir desde una amonestación hasta más de 500 UTM por las deficiencias sanitarias”.



El encargado de la Unidad de Alimentos de la Autoridad Sanitaria, Alex Lucero, explicó que “es parte del rol verificar la infraestructura del local (pisos, paredes y superficies), que los manipuladores cuenten con la indumentaria adecuada y verificamos buenas prácticas de manipulación, basadas que el personal cuente con implementos para un correcto lavado de manos, también que exista una adecuada cadena de frío para la materia primas que correspondan a los alimentos perecibles, registro de control de temperaturas de vitrina, y las condiciones de aseo y limpieza durante la elaboración del productos”.



Respecto a los aspectos a privilegiar a la hora de comprar empanadas, el profesional, señaló que lo más importante es comprar en locales que cuenten con autorización sanitaria, verificar que si este producto se vende frío, estas se mantengan refrigeradas y se venden a temperatura ambiente, estén dispuestos en contenedores que resguarden esta condición. Los productos se vean fresco y de buen aspecto.

La Encargada del local, Daniela Ramirez, destacó la fiscalización realizada por la Autoridad Sanitaria., pues los alienta a tener un alto estándar en cuanto a la calidad de los productos. En particular como local de elaboración tratan diariamente de dar cumplimiento a la normativa sanitaria.



¿En qué fijarse al comprar empanadas?



Comprar sólo en establecimientos autorizados.

Si están envasadas, revisar las fechas de elaboración y vencimiento.

Verificar que la masa esté bien cocida, color y olor característico del producto.

Que no contenga cuerpos extraños o presencia de hongos en su superficie.

Los manipuladores de alimentos que atienden la venta, deben mantener una esmerada limpieza personal mientras están en funciones (ropa protectora, cofia o gorro que cubra la totalidad del cabello y delantal).

La persona que manipula alimentos no debe atender pagos de público, recibiendo o entregando dinero.

Las empanadas que se expenden calientes deben mantenerse y transportarse a una temperatura uniforme y permanente de 65º C.

Las empanadas que se expenden frías, deben almacenarse refrigeradas y nunca mantenerse a temperatura ambiente, porque aumenta el riesgo de contaminación.



Los manipuladores de alimentos:



Debe usar delantal, limpio y gorro que cubra la totalidad del cabello.

Debe lavarse las manos al iniciar su trabajo y en forma permanente durante la jornada, en especial después de manipular alimentos crudos, de manipular residuos y de usar los servicios higiénicos.

Donde se manipule no se deberá comer, fumar, toser, estornudar o realizar prácticas antihigiénicas.



Respecto a la elaboración:



Los alimentos y materias primas (carnes) deben provenir de fábricas y/o mataderos autorizados.

Los perecibles deben mantenerse bajo temperatura de refrigeración y/o en envases protegidos.

Siempre mantener en forma separada los alimentos crudos de los ya preparados y listos para consumir.