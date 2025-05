CON GRAN MARCO DE PÚBLICO SE PRESENTARON LAS CANDIDATAS AL REINADO DEL 114° ANIVERSARIO DE NATALES

La celebración del 114° aniversario de Puerto Natales comenzó con entusiasmo el pasado sábado 3 de mayo en el Gimnasio José Miguel Carrera, donde se realizó la presentación oficial de las diez candidatas que competirán por convertirse en la nueva soberana de la comuna.

Las postulantes, Natalia Cheuquel, María Paz Rodríguez, Noelia Barría, Dannya Cárdenas, Fernanda Cárdenas, Cecilia Caipillán, Danae Muñoz, Josefa Rebolledo, Georgette Bilbao y Sandra Barría, desfilaron ante un recinto repleto de vecinos y vecinas, marcando así el inicio del certamen que busca no solo elegir a una reina, sino fortalecer los lazos comunitarios y realzar el espíritu festivo local.

La alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde encabezó la ceremonia junto al Concejo Municipal y la actual Reina de Natales, Javiera Zúñiga. "Un evento muy bonito, lleno de familia, lleno de unión. Las candidatas comenzaron con nerviosismo, pero todo salió muy bien. Hoy estamos rescatando el valor de nuestros artistas locales, de nuestra identidad y lo que somos como comunidad. Hago el llamado a toda la ciudadanía a sumarse y participar de estas actividades", expresó.

Por su parte, Jorge Vergara Segovia, director ejecutivo de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio, valoró la alta participación y el compromiso de los equipos municipales y de la comunidad: "Una evaluación muy positiva, con lleno total. Agradezco a los trabajadores municipales, al equipo de la corporación, a los artistas y a todos quienes hicieron posible este evento. Invitamos a todos los vecinos y vecinas a seguir participando en las actividades de este aniversario que es de todos."

El evento contó con la destacada participación de artistas locales como Estrella de Isis, Amaro Urbina y We Are Sudakas, quienes dieron vida a la jornada. La presencia de estos artistas natalinos no solo aportó al éxito de la ceremonia, sino que también reafirma el compromiso con el fortalecimiento de la escena cultural local en el marco del aniversario 114 de Puerto Natales.

