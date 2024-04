CERCA DE MIL MILLONES DE PESOS HA INVERTIDO SUBDERE EN LAGUNA BLANCA PARA SU DESARROLLO

​Son cuatro los proyectos con recursos Subdere, que la comuna rural de Laguna Blanca ha podido ejecutar, durante la administración del alcalde Fernando Ojeda, y que según sus autoridades ha significado un avance en relación a su desarrollo, y el mejoramiento en la calidad de vida de las vecinas y vecinos que habitan el lugar de manera permanente y/o temporal.

“Bueno realmente todos estos municipios rurales, fondos propios mayormente no tienen, entonces siempre lo que es el departamento Secplan, ha tenido que estar viendo dónde obtener recursos, ya sea de gobierno regional, y otros, y uno de los más importantes es a través de Subdere. Subdere desde que nosotros iniciamos la administración y a la fecha, hemos apalancado cerca de $1000 millones de pesos. Van $700 millones de pesos en obra, y más $200 que tenemos para el presupuesto de este año. Así que son mil millones que van para invertir acá en nuestra comuna y nuestra villa”.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, es la institución pública responsable de conducir y promover el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales y el proceso de descentralización de Chile, es por ello, que a través de sus distintas fuentes de apoyo, esta institución ha significado una ayuda inigualable para los territorios locales del país.

La jefa de la Unidad Regional, Daniella Panicucci, sostuvo: “El Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a través de la Subdere, ha tenido una agenda robusta en términos de descentralización. Hoy día, estuvimos acompañando el municipio, viendo obras que son significativas, como el mejoramiento de un internado, también un lugar para que las mujeres puedan trabajar, los mejoramientos del municipio, porque además creemos que la política de cuidados tiene que ser transversal a toda nuestra inversión. Además hoy día con esta agenda de descentralización, la implementación del Royalty le va a permitir a los municipios contar con más recursos para poder invertirlos principalmente en hacer que las comunas puedan seguir avanzando”.

El director (s) de Secplan, Angel Morales, comentó que entre las obras están el mejoramiento del edificio municipal, los servicios higiénicos del internado, y la sala de Hepicrianza, un espacio infantil para las y los niños del sector y/o de las madres trabajadoras. El mejoramiento de la luminaria en baja y media tensión, fue otro de los proyectos, el cual contempló la instalación de una subestación y la sectorización en tres partes de la villa, la que permitió que frente a un desperfecto, ahora es posible suspender el servicio en un sector y no en toda la villa. A esto se le suma una tercera parte de la normalización del servicio eléctrico, con la red de baja tensión, por $150 millones de pesos.





Y en el marco presupuestario de este año, se contempla la inversión de $200 millones de pesos, “que tenemos que verlos de acuerdo a las ideas que hemos recogido en la comunidad y Secplan, entre las que se encuentran paraderos, estacionamientos y otros distintos proyectos que están en cartera”, sostuvo el alcalde.

En relación al mejoramiento del internado de la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches, donde los alumnos y alumnas provienen de la localidad, y de otros sectores tales como, Morro Chico, Villa Renoval, Río Verde, Punta Arenas y Puerto Natales, el seremi de Educación, Valentín Aguilera, reconoció este importante aporte por parte de Subdere. ”Lo hemos conversado anteriormente, junto con el Delegado presidencial y también con el alcalde de la comuna, la importancia que cumple la escuela Diego Portales y el internado, el único en su calidad en la región de Magallanes.”, sostuvo, el secretario regional.

Para el concejal, Esteban Vera, estos aportes son un gran apoyo para la comunidad, “sobre todo porque van de la línea de lo que son los servicios básicos, que yo creo que son primordiales para las comunas rurales, que es una brecha que tenemos que seguir trabajando para ello. Y también en líneas que van más allá, como la habitabilidad, del desarrollo, a través de los cuales, las comunas rurales puedan obtener todo su potencial”.



A los recursos entregados por la Subdere, se suma la reciente entrega que el Royalty Minero, este año comenzó a disponer para gran parte de los municipios del país. En la comuna de Laguna Blanca el monto supera los $118 millones de pesos, lo que representa un incremento del 8.01% en el presupuesto anual del municipio. El alcalde adelantó que con estos recursos pretenden fortalecer el turismo de la localidad. entonces para todo esto es importante el apoyo que Subdere nos ha dado con todo sus programas entonces contento de poder seguir trabajando con ellos.



Alcalde

Tenemos proyectos como el mejoramiento interior y exterior del edificio municipal, los servicios higiénicos del internado, el Hepicrianza, el mejoramiento de la luminaria en baja y media tensión, después tenemos los otros proyectos que vienen en camino, una tercera parte de la normalización del servicio eléctrico, con la red de baja tensión, que igual son por $150 millones de pesos, un invernadero municipal que son sobre $154 millones de pesos.





Angel Morales director (s) de Secplan

De los 4 proyectos que se han hecho por Subdere. Primero fue para la ilustre municipalidad de Laguna Blanca que fue un mejoramiento interior y exterior de su infraestructura.

El segundo fue la sala Epicrianza que fue un mejoramiento interior y exterior con su rampa de acceso para incorporarle accesibilidad universal.

El tercer proyecto mejoramiento del internado, en su lavandería, y baños para niñas y niños.

Y el cuarto proyecto que fue el mejoramiento de la red eléctrica de media y baja tensión de Villa Tehuelche, el cual contempló la instación de una subestación y se sectorizó en tres partes la villa, de manera que en caso de haber un corte eléctrico, para poder identificarlo solo se deba suspender el servicio sólo en un sector y no en toda la villa.







Laguna Blanca en el año 1998 decidió retomar la realización de esta fiesta del campo magallánico radicándola definitivamente en esta localidad llegando a ser en la actualidad uno de los más importantes eventos de atractivo cultural y turístico de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, tanto así que se encuentra dentro del calendario de actividades turísticas que maneja la dirección regional de turismo, siendo su realización todos los años en la tercera semana del mes de enero, contando además con el patrocinio de la secretaria regional ministerial de educación.



Este evento tiene por objetivo el rescatar las tradiciones y labores del campo magallánico y difundirlas a través de este evento siendo la principal actividad la esquila, de ahí el nombre de “Festival de la esquila”. Este evento cuenta con una programación que contempla la realización de muestras de esquila, jineteadas, movimiento de perros ovejeros, además se considera el montaje de exposiciones artesanales, de productores regionales, de inserción de nuevas razas animales como llamas, alpacas, todo esto complementado con un espectáculo artístico folclórico. También dentro del recorrido por los diferentes sectores montados en este festival se puede degustar de riquísimas comidas típicas de nuestra región como son el asado y las parrilladas de cordero.