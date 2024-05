217 MILLONES DE PESOS DISPONDRÁ CAPITAL SEMILLA PARA MAGALLANES ESTE 2024

​Para fomentar la creación de empresas formales en Chile, el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, abrió una nueva convocatoria del Capital Semilla Emprende, que otorga subsidios para apoyar a los emprendedores y emprendedoras que buscan llevar a cabo una idea de negocio.



El fondo concursable entrega financiamiento por $3,5 millones para costear inversiones, infraestructura, asistencia técnica, capacitación, marketing, capital de trabajo y los gastos de formalización de la empresa. Para ello, cuenta con un presupuesto total de $4.632 millones, con los que beneficiará a 1.001 emprendedores y emprendedoras del país.



La Directora Regional (S) de Sercotec Magallanes, Natasha Alarcón, señala que “En el caso de la región de Magallanes, el Capital Semilla Emprende, contempla una inversión pública de $217.342.006 con una cobertura de 47 beneficiarios/as para toda la región, existiendo 2 convocatorias simultáneas, la primera solo para personas de las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales y la Segunda para personas de las comunas de Timaukel, Primavera, Porvenir, San Gregorio, Rio Verde, Laguna Blanca, Puerto Williams y Cerro Castillo, lo que permite generar mayor equidad territorial en las postulaciones y seleccionados/as”.



Por su parte, una de las beneficiarias del año pasado de este fondo concursable, fue Silvia Soto Calderón, quien de profesión es diseñadora gráfica de Inacap y tiene una experiencia de 15 años de labor. En esta oportunidad el capital semilla, le sirvió para independizarse laboralmente y crear su taller Sil diseños y creación. “Quiero agradecer profundamente a sercotec ya que me permitió comenzar mi propio negocio y trabajar independiente totalmente. Actualmente estamos haciendo papelería creativa, es decir todo lo que se necesita para un evento personalizado con un sello propio”, destacó Silvia Soto.



Al fondo pueden postular personas mayores de edad (igual o mayor a 18 años) sin inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, que no tengan deudas laborales, previsionales ni tributarias, y que no figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.



La postulación se realiza a través del sitio www.sercotec.cl, hasta el viernes 17 de mayo. En caso de dudas se puede contactar con el Punto Mipe de Sercotec, que brinda orientación gratuita en el proceso de manera telefónica, presencial y vía web, en el caso dePunta Arenas, al correo electrónico [email protected] o al teléfono +56999225399..