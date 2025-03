MINISTRO DE TRANSPORTES COMPROMETE REUNIÓN CON AEROLÍNEAS PARA RESTABLECER VUELOS INTERREGIONALES A PUNTA ARENAS

Entre ellos, destacó la urgencia de restablecer vuelos directos con ciudades del sur del país y la necesidad de implementar un sistema de respaldo en telecomunicaciones, luego del reciente acto vandálico que dejó a la región incomunicada por más de cuatro horas debido a un corte de fibra óptica.



En el marco de su visita a Santiago, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se reunió con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para abordar diversas problemáticas que afectan a la comuna. Uno de los principales logros del encuentro fue el compromiso del ministro para sostener una reunión con aerolíneas con el fin de analizar la recuperación de vuelos directos entre Punta Arenas y ciudades como Castro, Temuco y Concepción.



"Hoy estamos más aislados que antes de la pandemia. Antes había vuelos directos con estas ciudades y se perdieron sin que hasta ahora se hayan recuperado. Por eso, valoro que el ministro haya invitado a las aerolíneas a una mesa de trabajo para evaluar cómo pueden restablecerse estas rutas, que son fundamentales para la conectividad de nuestra gente", afirmó Radonich.



El jefe comunal enfatizó la importancia de estas conexiones para la comunidad, ya que permiten fortalecer vínculos familiares, comerciales, turísticos y académicos. Además, criticó la centralización del transporte aéreo en el país. "Todos tenemos que pasar por Santiago para viajar dentro de Chile y eso es lo que no puede seguir ocurriendo", añadió.



Por su parte, el ministro Juan Carlos Muñoz destacó que la reunión permitió abordar diversos temas relevantes para la región, incluyendo la conectividad aérea, el transporte público y la situación de las telecomunicaciones.



"Los temas que me planteó el alcalde son cuatro. Uno de ellos es la preocupación sobre el sistema de telecomunicaciones, luego del corte que sufrió la región por cuatro horas el pasado 8 de marzo. También conversamos sobre cómo podemos tomar medidas en el corto, mediano y largo plazo para mejorar el transporte público en Punta Arenas, algo que hemos venido trabajando con otras autoridades de la región", indicó el ministro.



"También abordamos la experiencia en la tramitación de la licencia de conducir digital en la comuna, donde hay lecciones aprendidas que recogemos con mucho interés y que permitirán implementar esta política de manera más eficiente en otras regiones. Finalmente, hablamos sobre el anhelo de mejorar la conectividad aérea entre Punta Arenas y otras ciudades del sur del país, especialmente con Temuco y Concepción. Si bien es una decisión de las aerolíneas, creemos que juntos podemos incentivar a las empresas a brindar esta conectividad clave para el turismo y desarrollo de la zona", agregó Muñoz.



Otro de los puntos abordados en la reunión fue la situación del transporte público en Punta Arenas. Radonich informó que se espera la pronta llegada de un embarque con repuestos, lo que permitirá la recuperación de buses durante las próximas semanas. Además, destacó la necesidad de que la nueva licitación considere los requerimientos específicos de la ciudad para evitar los problemas que se han presentado en contratos anteriores.



En cuanto a la reciente caída del sistema de telecomunicaciones en la región, que dejó a Punta Arenas incomunicada por más de cuatro horas, el alcalde manifestó su preocupación por la falta de planes de contingencia. "No puede ser que en Chile esto no haya sido tema, salvo en nuestra ciudad. Nos encontramos con que no existe un plan B ni C para estas situaciones, lo que es inaceptable", sostuvo. En este sentido, solicitó medidas concretas, como la implementación de un sistema de respaldo para emergencias y la mejora de la infraestructura de telecomunicaciones.



Finalmente, Radonich destacó el trabajo de Punta Arenas en la implementación de licencias de conducir digitales, siendo una de las primeras ciudades en Chile en hacerlo. Explicó que, si bien este proceso ha generado dificultades, ha servido para proponer mejoras a nivel nacional. "Lo que buscamos es que cualquier cambio en este sistema se haga en consulta con nuestros funcionarios, quienes han liderado este proceso con gran éxito", indicó el edil.

De esta manera, la autoridad comunal se mostró optimista respecto a los avances logrados en la reunión y espera que en las próximas semanas se materialicen respuestas concretas.

