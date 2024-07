MUNICIPIO REALIZÓ SEMINARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO "EXPERIENCIA Y GESTIÓN, PLAN PUQ 30/30"

​Por medio de dos jornadas, la Municipalidad de Punta Arenas llevó a cabo el Seminario de Cambio Climático "Experiencia y gestión desde Punta Arenas, Plan PUQ 30/30". El programa se desarrolló en el auditorio del Centro Cultural, donde distintas autoridades y expositores trataron una serie de temas y líneas de trabajo con miras al futuro, referidas a la sostenibilidad y a la baja de las emisiones de gases de efecto invernadero.











"Somos la segunda ciudad de Chile que midió su huella de carbono en 2022 y 2023, y el segundo municipio del país que tiene un Plan de Acción Climática (solo hay seis); por lo tanto, este liderazgo es fundamental, pero no sacamos nada con tener estos documentos y hacer esfuerzos como administración para el reciclaje y tener una ciudad más limpia, si no entendemos que este es un tema que nos incluye a todos", explicó el alcalde Radonich, quien añadió que "una de nuestras alianzas principales que tenemos como municipio es con la Fundación Konrad Adenauer, que tiene un liderazgo en nuestro continente en materia medioambiental muy importante, donde estamos dentro de una red de ciudades sostenibles y tenemos un proyecto desarrollado por funcionarios nuestros el cual ha permitido ganarnos un fondo de $1.000 millones para electromovilidad por parte de la Unión Europea, entonces, aquí estamos pensando no en un año sino en una ciudad que tiene un rol global, y lo que estamos haciendo ahora es incorporar a recintos educativos, empresas, a la sociedad civil y empleados públicos para que nuestra comuna en 2030, pueda bajar un 30% los gases de efecto invernadero y convertirse en la primera ciudad mediana de Latinoamérica en lograr este gran objetivo".





En este mismo sentido, Paulina Santis, coordinadora de Cambio Climático de la Municipalidad de Punta Arenas, explicó que "institucionalmente estamos trabajando desde 2022 en la huella de carbono y durante la última medición, notamos una disminución de 1,5% en la energía a raíz de que se implementó en todas las direcciones del municipio un gestor energético, que viene trabajando hace más de un año y que se preocupa de la disminución o eficiencia energética de cada área". En cuanto a los desafíos futuros, Santis señaló que "a nivel comunal nos toca una actualización de nuestro Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) , generar más participación ciudadana y una mayor vinculación con el financiamiento nacional e internacional, e impulsar un proyecto en el que nos va a apoyar el Pacto Global de Alcaldes ".





Por su parte, Christian Gutiérrez, director del Centro Regional para el Crecimiento Verde y el Cambio Climático, afirmó que "para nosotros es un honor poder estar en Punta Arenas, que es uno de los 25 municipios a nivel latinoamericano que lidera el trabajo a nivel local en materia de medio ambiente y cambio climático", señaló el Gutiérrez, quien agregó que "nos parece que es superimportante que el alcalde Radonich, el municipio y la comunidad, hayan tomado esta política nacional y la hayan bajado al territorio con acciones concretas, la verdad, es un ejemplo desde la zona austral para el resto del país".