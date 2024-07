"ESTO NO DA PARA MÁS": OPOSICIÓN PIDE RENUNCIAS EN INTERIOR TRAS NUEVA MASACRE Y LLAMA A DECRETAR ESTADO DE EXCEPCIÓN

Con llamados a decretar estado de excepción y que renuncien autoridades del Ministerio del Interior, reaccionaron esta tarde varios parlamentarios, considerando la nueva masacre que se reportó en la región Metropolitana. Hasta ahora, se han confirmado cinco muertos y seis detenidos tras la balacera ocurrida en un centro de eventos de la comuna de Lampa. Hay que mencionar que este hecho se suma a otros recientes homicidios, como el que se notificó la madrugada del domingo en Quilicura, donde se registraron cuatro víctimas fatales menores de edad.

Al menos cinco personas mueren tras balacera en centro de eventos de Lampa 787 Si bien ha habido declaraciones por parte del Gobierno a través del ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, y el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, los congresistas han alzado la voz reclamando la ausencia de la titular Carolina Tohá y la falta de pronunciamiento del jefe de Estado. La UDI, emitió una declaración en la que exigió al Mandatario que envíe una señal "contundente a todo el país" y remueva "de su puesto, en forma inmediata, al equipo a cargo de la seguridad pública, encabezado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y los subsecretarios del Interior y de Prevención del Delito, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, respectivamente, por su evidente responsabilidad en el fracaso de la estrategia implementada para enfrentar la actual crisis".

Por otro lado, lo emplazó "a romper el silencio oportunista que ha mantenido durante los últimos días, evadiendo referirse a casos tan relevantes de la contingencia nacional, como son los 15 homicidios registrados en apenas 72 horas en nuestro país". "Conminamos al Gobierno a otorgar máxima urgencia legislativa a todos los proyectos en materia de seguridad que continúan pendientes, sobre todo los que dicen relación con el combate del crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia y la migración irregular", agregó la tienda.

El diputado Álvaro Carter (UDI) sostuvo de manera adicional, que "es urgente decretar estado de excepción en nuestra capital y que las fuerzas militares ayuden a Carabineros y a la PDI a enfrentar la delincuencia. En Chile no pueden seguir muriendo chilenos por falta de tomar todas las medidas necesarias. Estado de excepción constitucional ahora". Su par Henry Leal (UDI), también apuntó a las autoridades de Interior por los últimos sucesos: "Esto no da para más. A la ministra Tohá le decimos con fuerza, al señor Monsalve y al señor Vergara, que renuncien, que los delincuentes ya no les tienen miedo. Hay un fracaso absoluto en las políticas del Gobierno en materia de seguridad, pero no lo quieren ver.

El Gobierno se dedica a ser comentarista, pero no evita que los homicidios sigan ocurriendo todos los días, incluso con menores de edad. Es tiempo de que haya una renovación en el equipo de seguridad". Desde Renovación Nacional, el diputado Andrés Longton (RN), quien también es miembro de la Comisión de Seguridad, manifestó que lo que ha ocurrido "revela la mayor crisis de inseguridad en la historia de nuestro país, y mientras tanto, el Gobierno sigue con los ojos vendados hablando de que Chile en comparación con otros países es un país seguro, o bien, directamente diciendo que Chile es seguro para los refugiados".

"Es necesario que el Presidente encabece esta crisis, que no se siga escondiendo detrás de los ministros o subsecretarios y, por otro lado, el equipo de seguridad necesita cambios. Estamos con planes que han sido un desastre, recursos que no se están gastando, o bien, no se están gastando eficientemente, y que nos tiene hoy día con un país que vive absolutamente atemorizado, no de ser víctima de un asalto, sino directamente de que los asesinen", añadió.

La diputada Camila Flores (RN) de igual forma cuestionó la ausencia de declaraciones por parte del Ejecutivo, indicando que "parece que en La Moneda todos se tomaron el fin de semana largo y el lunes sándwich, porque no aparece la ministra del Interior, brilla por su ausencia, lo mismo que el Presidente de la República. ¿Dónde están están? Están muriendo personas asesinadas de la peor manera en el país y el Presidente no ha abierto la boca y la ministra del interior, insisto, brilla por su ausencia. Tienen que hacer algo, tienen que reaccionar, con displicencia haciendo como que aquí no ha pasado nada no se contribuye, por el contrario, va a aumentar este clima de inseguridad y donde los delincuentes están haciendo lo que quieren".

Previo a la reciente masacre la bancada del partido fue más allá y anunció que solicitará formalmente a la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), "la realización de una sesión especial para el martes 23 de julio, con el objeto de discutir las preocupantes cifras de homicidios en el país". "Todo parece indicar que el Gobierno batirá sus propios récords de inseguridad este 2024.

La tolerancia con la migración irregular de este Gobierno y la permanente erosión de la autoridad policial de cuando aún no llegaban al poder, tiene a nuestro país, entre otros factores, no solo con cifras históricas de homicidios y otros delitos violentos, sino con patrones delictivos nuevos que atemorizan a la ciudadanía por su crudeza. En ese escenario, el Gobierno debe revisar la continuidad de sus equipos de seguridad y comparecer de cara a la ciudadanía en el Congreso, dando respuestas y anunciando medidas concretas", sostuvo la jefa de bancada, diputada Ximena Ossandón.

El jefe de bancada del Partido Republicano, Stephan Schubert, comentó por su parte -y luego de las últimas declaraciones que dio la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respecto a la seguridad en Chile- que "no sorprende que el que haya homicidio de niños le parezca como algo habitual, pues ella forma parte de un partido político al que los allanamientos que realizan las policías le parece algo escandaloso, algo que vulnera los derechos. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de estar recientemente en otros países y el nivel de seguridad que se siente en los otros países es envidiable, es como era Chile antes de este Gobierno y en los últimos años". "Es lamentable que personeros del Gobierno tengan esa mirada respecto de la situación que es la más crítica, que es la que más ocupa y preocupa a los chilenos, como es la seguridad (...)

Solo me queda esperar que el próximo Gobierno tenga realmente los pantalones puestos para enfrentar al crimen organizado, al terrorismo en la macrozona sur, así como también al narcotráfico que está azotando a nuestra población", acotó. El diputado Roberto Arroyo (PSC) expuso, en tanto, que "la ministra Vallejos diciendo que estamos mejor que la violencia de los países vecinos", pero "esta ministra ya nos tiene acostumbrados a estas frases sin argumentos y a tomar con tanta liviandad la entrega de este tipo de mensajes, cuando la realidad es completamente distinta y las personas son las que sufren por la inseguridad". "Creo que a ella y al Gobierno deben preocuparles lo que ocurre en nuestro país.

Este Gobierno lo que busca es tranquilizar a la sociedad con un simple mensaje, pero no entiende, y no tiene en su ADN, que la única forma de combatir el crimen organizado es adelantándose y ocupar la tecnología, y lo único que la ministra ha hecho bien, es reaccionar tarde frente a las últimas muertes y frente a las distintas situaciones de violencia que han ocurrido en nuestro país", afirmó. A su vez, el diputado Rubén Oyarzo (IND) aseveró que al Gobierno ya no le pide "empatía, sino que actúe con todas las herramientas que tiene para enfrentar la grave crisis de seguridad que se vive en la zona norte de Santiago y en el distrito 8". "Vuelvo a pedir una vez más que se declare estado de excepción en Santiago y los militares salgan a colaborar en el combate a la delincuencia y el crimen organizado.

El fracaso del plan Calles sin Violencia es evidente y no descartamos ninguna acción para llevar a las autoridades del ministerio del Interior a responder ante las instancias de fiscalización de la Cámara", puntualizó. La diputada del PDG, Karen Medina, dijo que "es tremendamente lamentable lo que está pasando en nuestro país. Este fin de semana ha demostrado lo peor de nuestra sociedad. Cómo en balaceras hemos perdido muchas vidas de personas, de niños menores de edad, tal vez de personas inocentes que se han visto involucradas en este crimen organizado, en el narcotráfico, en todas estas bandas criminales que se tienen tomado en nuestro país, donde vemos que las medidas que está tomando el Gobierno son insuficientes para poder controlar y recuperar la seguridad que tanto anhela la ciudadanía".

"Más encima -continuó- cuando tenemos un Presidente que no se pronuncia, que evade hablar de estos temas, que evade hacerse parte en buscar la solución de estos temas y solo delega en otras personas, es porque no tiene la intención de avanzar. En este Gobierno no vamos a recuperar la seguridad, porque no hay un compromiso real con ello". Desde el Senado también hubo declaraciones en esta materia. Matías Walker (Demócratas) sentenció que "con razón la Unicef ha llamado la atención al Estado de Chile respecto de los asesinatos de niños, niñas y adolescentes.

El Estado tiene un deber especial de cuidado. De acuerdo a la Convención de Derechos del Niño, de acuerdo a la Ley de Garantías de la Infancia, hacemos un llamado a ejercer todas las atribuciones que les dimos a los policías, al Ministerio Público en el marco de las leyes aprobadas en el Congreso Nacional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico". "Los municipios pueden hacer mucho más para tener entornos seguros y prevenir el delito en cada uno de los barrios. Ejercer las atribuciones que les da la ley para tener vigilancia compartida entre carabineros y guardias municipales. Tenemos un deber como Estado de cuidar, especialmente a los niños, niñas y adolescentes", acotó.

"Nadie tiene una varita mágica para resolver el problema, pero tampoco podemos acostumbrarnos" El presidente de la Comisión de Seguridad, senador Iván Flores (DC), confirmó por su parte que convocará al subsecretario Monsalve al Senado para el día martes. "En la madrugada de este domingo fueron cuatro los adolescentes asesinados; hoy, en circunstancias que aún no conocemos en detalle, hay cinco personas fallecidas producto, al parecer, de una balacera mortal. Suma y sigue, porque además se han conocido varios casos de personas baleadas y heridas producto de la delincuencia. Son hechos que no podemos ignorar ni normalizar, el Estado de Chile no puede seguir haciendo más de lo mismo", sostuvo en primer lugar el parlamentario.

Luego, expresó que "no hace mucho eran portonazos, después abordajes y sicariatos, hoy día son matanzas. No podemos acostumbrarnos a estas balaceras que terminan con cuatro o cinco personas muertas, como ha ocurrido en esta sola semana. Y si bien es cierto, como dice el subsecretario, nadie tiene una varita mágica para resolver el problema, tampoco podemos acostumbrarnos y seguir haciendo más de lo mismo". "¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, juntemos a la derecha, juntemos a la izquierda, aunque les cueste a ambos y poder trabajar juntos en una propuesta contundente? Hoy día tenemos que asegurar el estado de derecho y eso es una preocupación que debería tener el Gobierno muy clara. Dejemos de hacer otras cosas, expliquemos a las y los ciudadanos que vamos a postergar algunas materias para darle de verdad prioridad al control de armas entre otras acciones", destacó.

Quien también abordó este suceso fue el propio alcalde de Lampa, Jonathan Opazo: "Este trágico incidente en nuestra comuna da de manifiesto la necesidad de una nueva unidad policial. Acá la única comisaría es compartida con la comuna de Tiltil, abarcando más de mil kilómetros cuadrados de territorio. Hemos entregado a disposición un terreno en comodato a Carabineros y esperamos que el Estado y la institución de Carabineros formalicen una respuesta para entregar una respuesta favorable de una nueva unidad policial en nuestra comuna".

Fuente: Emol.com

