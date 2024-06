PARDOW DICE QUE "VAMOS A BUSCAR MANERAS DE HACER CRECER EL SUBSIDIO" PARA MITIGAR ALZAS DE LA LUZ

​El ministro de Energía, Diego Pardow, consutado sobre el alza en las tarifas eléctricas, mencionó que “vamos a ser capaces de encontrar nuevas maneras de hacer crecer el subsidio u otra manera de mitigar las alzas a los hogares”.



“Este proyecto de ley que, por cierto, entendemos que es una noticia difícil y que va a ser impopular comunicarla. Es solo un primer paso y vamos a seguir trabajando ese mismo espíritu con el que fuimos capaces de sacar esta ley de estabilización; yo lo veo presente en la mesa de trabajo que funcionó el día de hoy y eso me mantiene optimista, que vamos a ser capaces de encontrar nuevas maneras de hacer crecer el subsidio u otra manera de mitigar las alzas a los hogares”, detalló Pardow desde Punta Arenas, donde acompaña al presidente Gabriel Boric.

​

Respecto a las reuniones con parlamentarios de la zona por este tema, Pardow dijo que “vamos a tener una reunión hoy día en la tarde. Todavía no me he reunido con los parlamentarios de la zona y me voy a reunir con todos ellos (…)”.

Al preguntarle por los parlamentarios que han dicho que no se ha entregado toda la información y que han visto sorprendidos con estos nuevos anuncios, el ministro dijo que “las críticas son legítimas en la política”.

En tanto, Pardow destacó que “la velocidad y el ánimo constructivo con el que fue hecho este proyecto, fue diseñado en conjunto con el Congreso, durante finales del año pasado”, recalcando que “muestra que el Ejecutivo y poder Legislativo pueden trabajar en conjunto en establecer estas soluciones”.



Alza en tarifas eléctricas

En relación a si le complica que esto se dé en un año electoral y si es que se puede ver perjudicada la coalición de Gobierno, el ministro de Energía señaló que “esta es una noticia que nunca es grata, no la quisiera dar ningún ministro de Energía en las noticias de alzas en las cuentas de la luz”.



“Pero si uno mira lo que es el desescalamiento de una política de congelamiento, que toma mucho tiempo, en este caso va a tomar varios años. Este es un año electoral, el próximo también… entonces era bien difícil que no cayera en un año electoral, un ajuste de esta naturaleza”, indicó el ministro.



