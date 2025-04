PERMISOLOGÍA Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: EL PUNTO DE INFLEXIÓN DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Sin embargo, la burocracia y la incertidumbre regulatoria amenazan con frenar el desarrollo de proyectos clave. ¿Qué se espera de esta industria para la región?

En el marco del Foro Internacional de Inversiones Punta Arenas 2025, titulado “Inversión verde en América Latina y el Caribe: soluciones con alcance global”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, y el Ministerio de Hacienda de Chile, más de 200 líderes del sector público y privado se reunieron a fines de marzo para debatir sobre desarrollo sostenible y el rol de la región como polo de inversiones verdes.

Entre las autoridades presentes destacaron el ministro de Energía, Diego Pardow; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; y el Presidente Gabriel Boric, quienes resaltaron el potencial de Chile en la industria del hidrógeno verde, así como los desafíos regulatorios y económicos que enfrenta el sector.

El Presidente Gabriel Boric inauguró el foro con un argumento claro: “Contamos con todas las condiciones para ser un actor clave y competitivo en la industria mundial del hidrógeno verde”. Sin embargo, ejemplos recientes muestran la existencia de sectores reticentes debido a la baja en proyectos extranjeros y la lentitud del desarrollo del sector.

El potencial de Magallanes en una industria en crecimiento

Actualmente, en Chile existen 77 proyectos de hidrógeno verde anunciados, concentrados principalmente en las regiones de Antofagasta, al norte del país, y Magallanes, al extremo sur. De estos, alrededor de 15 están en operación, mientras que muchos otros se encuentran en proceso de evaluación ambiental, avanzando o detenidos en su desarrollo.

Durante el foro, el Presidente Boric enfatizó la importancia de la colaboración público-privada y el rol estratégico de regiones como Magallanes en la transición energética: “El mundo empresarial y el Estado hemos aprendido que no hay desarrollo posible si ese desarrollo no llega a la mesa de nuestros compatriotas. Apostamos por alianzas sólidas entre el sector público y el privado que permitan un desarrollo de proyectos de inversión verde que sean un aporte a las metas globales a partir del Acuerdo de París”.

Asimismo, destacó los avances en atracción de inversión extranjera, señalando que en 2024 se alcanzaron 15 mil millones de dólares, la tercera cifra más alta en la última década. Sin embargo, reconoció que la lentitud en los permisos es un obstáculo: “Necesitamos que el Estado adelante sus compromisos, como la reforma de permisos para racionalizar el sistema. El ministro Grau no está aquí porque está tramitando la recta final de esta reforma en el Senado”, explicó.

Ahora bien, aunque las autoridades ven a Chile como líder en la industria, algunos sectores privados han mostrado descontento ante el incumplimiento de las altas expectativas, retrocediendo en sus inversiones en la zona.

Obstáculos

La suspensión del proyecto español de Ignis Energy en Magallanes, por ejemplos, generó alerta en la región. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, expresó su preocupación a esta baja. “Las expectativas no se están cumpliendo por la permisología del Estado. Hoy vemos la primera víctima, que no es la empresa, sino la región. Lamentablemente, Ignis no será la única en irse. Hay empresas optando por llevar sus proyectos a Argentina, Uruguay o Colombia”.

Radonich criticó la falta de agilidad en los procesos, señalando que la burocracia frena el desarrollo económico: “un día más es un día menos, empresas ya están mirando y ya tienen puesto un límite de tiempo para que esto, si no avanza, pueda ir con su inversión a otros países que están dando muchas más facilidades”, explicó.

Por su parte, Marcos Kulka, director ejecutivo de H2 Chile, sostuvo que no hay una crisis, sino un proceso de maduración en el desarrollo de este tipo de proyectos: “Esta industria es de mediano y largo plazo. De los 1.600 proyectos anunciados globalmente, es normal que algunos no prosperen”.

Siguiendo esta línea, Kulka explicó que el proyecto de Ignis Energy estaba en etapas iniciales, sin diseño de planta ni logística de almacenamiento, y que otros proyectos sí están avanzando, como el de HNH Energy, que actualmente está en el sistema de evaluación ambiental. Además, se espera que próximamente se presente el proyecto de Total Energy, aún más grande e importante para la industria.

Por otra parte, Kulka destacó que Magallanes tiene ventajas únicas, como su potencial eólico, pero advirtió que Chile debe competir con países que agilizan permisos: “Perú aprobó un proyecto de 12.800 millones de dólares para la producción de amoníaco verde, que es la misma configuración de los proyectos que tenemos en Magallanes, y lo aprobó en un año. Entonces, para seguir siendo atractivos, tenemos que generar esta modificación sí o sí”.

Reactivación económica y descentralización

En conversación con el alcalde Radonich, alertó también sobre la pérdida de población en Magallanes, con más muertes que nacimientos en 2024, y la urgencia de generar empleo en la región: “Necesitamos que los jóvenes no migren”. Con esto, sostiene que el hidrógeno verde puede ser clave para reactivar la economía, pero requiere decisiones rápidas, que no queden en discursos.

Por su parte, Kulka coincidió en la importancia de la reactivación económica, señalando que esta industria podría generar 15.000 empleos operacionales. En este sentido, Magallanes ya avanza en estudios logísticos y ambientales, pero falta ordenamiento territorial.

Para que la industria siga el rumbo de las expectativas que el país espera, las acciones deben ser clara, evidentes y de calidad. En este sentido, desde el Ministerio de Energía sostienen que tanto el sistema de permisos sectoriales como una reforma al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) están actualmente en proceso de cambios a través de proyectos de ley. “Para este gobierno, se ha vuelto prioritario que grandes proyectos productivos cumplan con normativas de alto estándar, pero al mismo tiempo, que tengan certezas de cómo cumplir con esos estándares y que sea transparente (en tiempo y forma) el cómo se consiguen dichos permisos”, explicaron.

Mientras el gobierno busca avanzar en reformas, los actores locales y empresas privadas exigen acciones urgentes. Kulka, por ejemplo, espera que al menos 3 o 4 proyectos obtengan su RCA (Resolución de Calificación Ambiental) este año, mientras que Radonich insiste en la necesidad de un “zar del hidrógeno verde” que coordine esfuerzos interministeriales.

Por: Paulina Reyes



Fuente: latercera.com