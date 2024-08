TRES PILARES PARA AVANZAR EN HIDRÓGENO VERDE EN CHILE: ECONOMÍA, TECNOLOGÍA Y DESAFÍOS REGULATORIO

​“Chile cuenta con algunos de los mejores recursos solares y eólicos del mundo, lo que establece un potencial único para la generación de energía limpia y barata”, aseguró el investigador principal de SERC Chile, Francisco Gracia, quien explicó los tres principales desafíos existentes para fomentar el hidrógeno verde en Chile: economía, tecnología y sistema regulatorio.



El investigador y también director del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales, de la Universidad de Chile, identificó estos tres principales pilares a mejorar en el país para así apuntar a un despliegue masivo de soluciones basadas en hidrógeno verde.



La primera de ellas es económica, “dados los altos costos de inversión involucrados lo que ha retrasado las decisiones de inversión, al no estar completamente clara la demanda final de H2V”. En este sentido, sostuvo que “se requiere el convencimiento y empuje decidido desde autoridades políticas y ejecutivas, para establecer una coordinación eficiente que permita facilitar y que se ejecuten las inversiones necesarias, se agrupen las demandas y avanzar decididamente hacia una posición de liderazgo mundial en el tema, pues ya estamos quedando relegados en el escenario mundial del H2V”.



El segundo desafío es la tecnología, “pero no es una barrera relacionada con los equipos o tecnologías individuales que participan en la cadena de valor del H2V, sino por la falta de evidencia y experiencias con sistemas integrados de hidrógeno verde que sean totalmente renovables o sustentables”.



Por último, el investigador principal de SERC Chile explicó que “hay un desafío regulatorio en resolver como sustancias que tradicionalmente se han trabajado como insumos de la industria química (hidrógeno, amoníaco, metanol, entre otros) ahora adoptan una dualidad también de insumo energético”.

“Producción de hidrógeno solar se posiciona como una forma de aprovechar y almacenar energía”

De acuerdo con el Ministerio de Energía, en Chile los principales aportes en términos de capacidad (MW neto) provienen desde las tecnologías solar (54%; 2.177 MW) y eólica (37%; 1.498 MW). “De esta manera, dada la disponibilidad del recurso en nuestro país, el hidrógeno verde-solar, es candidato a ser uno de los más baratos del mundo”, mencionó Francisco Gracia.



En este sentido, agregó que “la industria de la energía solar fotovoltaica en Chile ya se encuentra desplegada a gran escala. Pero, queda el desafío de coordinar y aprovechar las limitadas horas de radiación solar, también conocido como factor de planta, para un uso eficiente y optimizado de los electrolizadores la mayor cantidad de tiempo posible”.



“Hoy en día hay mucha energía solar que no se utiliza debido a restricciones en los sistemas de transmisión, por ello la producción de hidrógeno solar se posiciona como una forma de aprovechar y almacenar energía”, indicó.



Cumplir la meta: Ser el principal exportador de H2V

“El océano pacífico es la puerta de Chile hacia al mundo”. Así lo señaló el investigador principal de SERC Chile, Francisco Gracia. Esto es una ventaja para que así el país pueda convertirse en el principal exportador de hidrógeno verde del mundo.



“Nuestro país ya ha firmado tratados que permiten un trato preferencial en el comercio con el Asia-Pacífico. En particular China, Japón, Singapur, Corea del Sur y California se perfilan como primeros destinos de las exportaciones de derivados de hidrógeno. También, ya hay acuerdos con los puertos de Rotterdam y Hamburgo, que permitirían una entrada preferencial para los energéticos chilenos al mercado europeo”, dijo García.



Sobre esta línea, Gracia mencionó que hay “un amplio abanico de opciones para exportar, pero debemos posicionarnos como líderes en la economía del H2V para contar con condiciones preferenciales frente a otros potenciales productores competidores”.



Fuente: reporteminero.cl