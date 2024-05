PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA CAMARA, DIPUTADO CARLOS BIANCHI (IND) POR POSTERGACIÓN DE VOTACIÓN DE LA REFORMA DE PENSIONES EN EL SENADO

​"Yo creo que es importante decirle al país que mañana vence el plazo que estaba fijado de suma urgencia con respecto a la reforma previsional. Este plazo vence mañana en la Comisión de Trabajo.



¿Qué ha ocurrido? Absolutamente nada. Tanto así, que el gobierno se ve en la absoluta obligación, cosa que no comparto, de tener que renovar nuevamente la urgencia y ahora al parecer poner urgencia simple. Vale decir, esto a lo menos son 30 días para volver a debatir lo que tiene que ver con la reforma previsional.



Esto genera indignación y quiero decirlo fuerte y claro, genera indignación porque efectivamente los senadores que componen la Comisión de Trabajo y en buena hora que así sea alguno de ellos tiene un fondo previsional de más de 400 millones de pesos, versus lo que está ocurriendo con 400 personas al día que se ven obligadas a tener que jubilarse en las condiciones que todos conocemos.



Por lo tanto, aquí indigna que exista un enorme daño a aquellas personas que ya están jubiladas o jubilados, miles de personas jubiladas y jubilados, a las 400 personas que día a día tienen que jubilarse y a las que tendrán que hacerlo en los próximos cinco años.



Lo que ha hecho el Senado es efectivamente no respetar la suma urgencia que el gobierno ha puesto, cosa que es curiosa que así ocurra, simplemente no acatar esta urgencia y obligar al gobierno a que en definitiva pueda seguirse tratando con la velocidad que los honorables señores senadores quieran imponerle a la discusión de esta importante reforma. Aquí hay un daño extraordinario.



Por el otro lado, tenemos a la candidata presidencial señora Matthei que siendo senadora y yo senador, efectivamente recuerdo que ella nunca tuvo la voluntad de avanzar en una reforma, es más fue quien en esos años señalaba que la mujer debiera jubilarse sobre los 65 años y tuvimos los correspondientes debates siendo ambos senadores.



Por lo tanto aquí yo creo que hay una historia de la candidata Matthei hoy día donde ella le ha señalado, a su sector la derecha, que bajo ningún punto de vista pueda tratarse con alguna celeridad este proyecto. Es más ha señalado que no es cosa de votar cualquier proyecto y cuando uno escucha esto de quién es la candidata presidencial lo que escucha es que no hay ningún ánimo de llegar a ningún acuerdo.



Entonces qué ocurre con las personas que hoy día están jubilándose día a día, qué ocurre con las que tienen que jubilarse en los próximos meses o en los próximos años, simplemente un enorme daño en lo que tiene que ver con las pensiones.