PROPUESTAS CONCRETAS PRESENTÓ EL COLEGIO DE PROFESORES PARA SER INCLUIDAS EN LA LEY DE PROTECCIÓN LABORAL DOCENTE A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA BAJA

​Si bien el Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar, valoró la buena recepción por parte de las y los integrantes de la Comisión de legislar advirtió que “sea una legislación eficaz, no nos sirve una ley meramente declarativa, que ya existe en distintos cuerpos legales, se necesitan normas que den cuenta de la realidad del trabajo docente, que sean normas pertinentes y a la vez efectivas, que logren dar protección real al profesorado”

En su intervención ante la Comisión el líder gremial explicó “si bien se han presentado dos iniciativas parlamentarias, nos parecen insuficientes para lo que se requiere hoy, no cuentan con la especificidad que se necesita. No agregan mucho a lo que existe y lo que existe no es suficiente”

Mario Aguilar detalló “la ley Karim contiene aspectos interesantes, pero no las adecuaciones específicas del trabajo docente, trae avances respecto a la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo, pero debería pasar por un proceso de adecuación a la realidad de los establecimientos educacionales y ser incorporada directamente en el Estatuto Docente, estableciendo funciones y responsabilidades claras”

Algunas de las propuestas que presentó como representante del Colegio de Profesoras y Profesores son “que los sostenedores elaboren protocolos de prevención que incluyan medidas para identificar riesgos, informar y capacitar a las y los docentes; medidas de resguardo para proteger la privacidad y honra de los involucrados y prevenir denuncias falsas; informar semestralmente los canales para denunciar los incumplimientos, que detallen los procedimientos que se deben seguir garantizando la confidencialidad, imparcialidad y perspectiva de género”

Mario Aguilar agregó que es necesario que “establezcan procedimientos de investigación; aplicación de sanciones, plazos para la adopción de medidas o sanciones y el derecho de las y los docentes de impugnar dichas decisiones ante el tribunal competente”.

El Presidente del Colegio de Profesores propuso “aumentar las sanciones según la gravedad de la agresión al docente; agregar la imposibilidad de archivar los casos si no cuenta con la aprobación o el acuerdo de quien ha sido la víctima y aplicar un protocolo a los funcionarios de Carabineros respecto a las agresiones a docentes, que tengan el tratamiento especial requerido porque muchas veces tienden a minimizar las lesiones”.

Por último, el líder gremial docente pidió “queremos celeridad para esta ley, que se le dé la prioridad que corresponde, que el Mineduc y otros entes del Estado se involucren activamente para que lo más pronto posible podamos decir que tenemos una ley que nos protege”