PROYECTO DE LEY DE PESCA AMENAZA LA SOSTENIBILIDAD Y TURISMO EN MAGALLANES

​Sostenibilidad y Pesca Recreativa.



Los que suscriben la presente, alertan de la gran amenaza que representa el proyecto de "Nueva Ley de Pesca" para el turismo de pesca, la pesca recreativa y toda la actividad económica que gira en torno a ella, sectores que al parecer son invisibles para nuestros legisladores.

A pesar de que, en la introducción del proyecto de ley, se manifiesta textualmente que, esta vez, la tramitación se haría de cara a la ciudadanía, lamentamos que, hasta ahora no se hayan acogido las opiniones de nuestro sector en torno a la pesca, sea turística, recreativa, industrial o artesanal.

De acuerdo con lo que hoy está escrito, el proyecto está siendo tramitado bajo ideologías extremas, que se desentiende de la realidad económica y de preservación de nuestra riqueza pesquera, y de todo lo que significa, no solo para nuestra región el recurso de la pesca. Lo ocurrido en la comisión de pesca de la cámara con un presidente de la comisión que no quiere escuchar a sector productivo, nos alerta de que hay un ambiente con mucha ideología y slogans que simplemente no permite que tengamos una ley de pesca que merecemos todos los actores de la actividad productiva. Una buena ley tiene que ser útil y considerar a todos los que realizamos la actividad directa o indirectamente.

Lamentablemente el proyecto de ley está mal hecho y de seguir el proyecto como está, en su título IV artículos 85 letras a y d, título V, artículos 146, 147 y 148, nos conducirán al fin de la actividad turística en torno a la pesca recreativa y también a la actividad de la pesca con fines recreativos.

Lamentamos que los legisladores no entiendan de la dinámica de los cursos de aguas terrestres y estuarios, pues el proyecto de ley solo conducen al exterminio de las especies que habitan en los ríos, lagos y lagunas de nuestra patria. La sostenibilidad de una gran parte de la economía vinculada al turismo de pesca está amenazada.

¿Quién del gobierno y de los legisladores se hará cargo de la pérdida de los puestos de trabajo, de los ingresos dejados de percibir con esta nueva ley? Solo para que se tenga presente, el incremento de los ingresos en Magallanes de 1,9% ha sido a través del turismo.

La actividad pesquera turística, recreacional, industrial y artesanal de la región merece ser considerada por nuestras autoridades sin exclusiones. Pedimos a nuestros legisladores regionales que nos escuchen y apoyen, pues hoy con el ambiente generado por el ejecutivo y el proyecto presentado, la pregunta que cabe hacerse por la alta carga ideológica, es si están dadas las condiciones para que este congreso genere una ley de pesca que todos los chilenos merecemos, ya que hasta ahora pareciera que la respuesta es negativa.



Por una ley que haga sostenible la actividad, suscriben



AGIPA AG ( Asociación de Guías de Pesca de Magallanes),

Hernán Lara en representación de los Clubes de Pesca Deportiva de Magallanes y miembro del Consejo de Pesca Recreativa de Magallanes, Avelino Fernández Presidente del Club de Pesca con Mosca Patagonia Magallánica y miembro del Consejo de Pesca Recreativa de Magallanes

Rafael González en representación de las empresas de turismo, miembro del consejo de Pesca recreativa de Magallanes

Y SH por CPC Magallanes