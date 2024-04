NUEVO PUESTO DE CONTROL DE CARABINEROS PRESENTA UN 40% DE AVANCE

​La mañana de hoy, la Municipalidad de Punta Arenas presentó los avances de la construcción del nuevo puesto de control de Carabineros en el sector de Kon Aiken, ubicado a 32 kilómetros al norte de la ciudad.



La obra tiene un plazo de ejecución de 150 días corridos y estará finalizada para junio de este año, gracias a una inversión cercana a los $97 millones para el levantamiento de 33 metros cuadrados de infraestructura, que consideran una cocina, un baño, una sala de caldera y un espacio de guardia.



Del anuncio participó el alcalde Claudio Radonich, quien explicó que "este es un puesto de control muy anhelado y como municipio nos hicimos cargo de este requerimiento, que tiene que venir acompañado no solo de algo físico que es fundamental para Carabineros, sino también de una dotación de implementos que hoy son necesarios como un portal lector de patentes para lo cual hemos conversado con la PDI, y a esto se suma lo que estamos haciendo con Aduanas para presentar un proyecto que permita contar con un escáner portátil".



"Lo que buscamos es dotar a este puesto no pensando como hace 30 años, en donde solo se daba el contrabando de ganado, aquí lo que queremos es frenar el tráfico de drogas, el contrabando y un tipo de delincuencia que antes no se veía en la región", remarcó la autoridad comunal.



Por su parte, el coronel de Carabineros, Max Soldán, afirmó que "se están haciendo todos los esfuerzos para brindar una mayor seguridad a la ciudadanía y estar presentes en este sector es muy importante porque es el principal acceso a la comuna, así que es muy bienvenido este proyecto que está siendo impulsado por la Municipalidad junto a su Concejo", destacó el efectivo policial, quien añadió que "esperamos prontamente estar instalados aquí en beneficio de la comunidad, realizando controles a las personas que ingresan y salen de la ciudad".



Respecto al avance del proyecto, se refirió el director (s) de Obras Municipales, Andrés Bravo, quien señaló que "tiene un 40% de avance, la fecha de su finalización es el 5 de junio de este año y hasta ahora no hemos tenido ningún retraso en las obras de este puesto de control que estará equipado para cumplir las funciones que necesita la institución de Carabineros".







