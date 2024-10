"PUNTA ARENAS TE CUIDA" HA LOGRADO BENEFICIAR A MÁS DE MIL PACIENTES POSTRADOS

A raíz de la creciente necesidad de atención y cuidado al interior de los hogares para personas con problemas de movilidad o enfermedades crónicas, la actual administración comunal en 2018, impulsó la creación de una ayuda especializada que brinda apoyo y alivio a las familias que enfrentan a diario esta situación.

Es así como nació el programa "Punta Arenas Te Cuida", una estrategia municipal que a través de cada Centro de Salud Familiar (Cesfam), logra dar respuesta por medio de equipos integrales que realizan atenciones domiciliarias para una población con diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor, demencia o dependencia severa; llevando una serie de prestaciones médicas a cada uno de los hogares vinculados, además de gestionar las atenciones que requiere particularmente cada familia.





A fin de mostrar con mayor detenimiento esta labor que realizan los profesionales de la salud primaria, un equipo del Área Salud de la Corporación Municipal, se trasladó hasta el domicilio de doña Ida Piutin , una antigua y querida vecina de la población Loteo del Mar, quien junto a su hija Karen, abrió las puertas de su hogar para agradecer el trabajo que por más de seis años ya llevan realizando las funcionarias y funcionarios de la salud municipal, para atender los requerimientos y necesidades de su esposo, don Tobias Haro de 73 años, quien mantiene un estado de dependencia total.





"Estoy muy agradecida de todos ellos porque han sido de mucho apoyo para nosotros, en todo sentido, nos han entregado consejos para todas las necesidades que les he explicado, así que ellos siempre han estado conmigo y con mi esposo, y cualquier problema que tenemos, mi hija avisa y viene todo el equipo completo, nunca nos han dicho que no, así que más puedo decir, estoy muy agradecida", valoró Piutin, para graficar los conceptos de c uidado, cariño y compromiso que se involucran en este hermoso trabajo que desarrollan diariamente los equipos de salud de cada cesfam de la comuna.





Sentidas palabras que fueron gratamente recibidas por la enfermera y encargada del ciclo adulto mayor del Cesfam Carlos Ibáñez, Verónica Fuentes, quien en representación del equipo de funcionarios de la Atención de Salud Primaria, explicó que "este es un equipo multiprofesional que realiza atenciones en domicilios, en nuestro caso, el Cesfam Carlos Ibáñez tiene alrededor de 140 usuarios que tienen diagnóstico tanto de demencia como de dependencia severa o total", explicó Fuentes, quien añadió que "realizamos visitas en función de los requerimientos de los usuarios, para lo cual contamos con equipo de enfermeros, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, podólogos, psicólogos, nutricionistas, asistentes sociales, entre otros".





Además, la funcionaria de salud municipal destacó que "en este caso, son más de seis años que lleva este usuario en el programa, conoce a todo el equipo y por supuesto que se genera un lazo, nosotros ingresamos a su espacio privado todos los días y la familia sabe que somos de su confianza".





En este mismo sentido, la secretaria general de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Elena Blackwood, señaló que "para nosotros es muy emocionante poder llegar a este domicilio y que nos reciban con tanto cariño, y poder ver en terreno lo que significa este programa que se desarrolla desde 2018, del cual estamos muy orgullosos por los resultados que hemos logrado tener hasta la fecha, con un 35% de incremento desde su inicio y en donde más de mil familias son atendidas, tanto el paciente postrado como su cuidador directo".





Actualmente, el programa "Punta Arenas Te Cuida" atiende a más de 1.050 pacientes, lo que suma a los cuidadores y cuidadoras que son parte importante del proceso, agregando a las familias y equipos de trabajo de los cinco Centros de Salud Familiar de nuestra comuna.





​



​