"PUNTARENAZO", LA OBRA DEL DÚO MAGALLÁNICO LLUVIA ÁCIDA QUE CONMEMORA LOS 40 AÑOS DEL BOMBAZO DE FÁTIMA

​La madrugada del 6 de Octubre de 1984 una explosión sacudió a la ciudad de Punta Arenas. Los conmocionados vecinos del barrio 18 de Septiembre salieron de sus casas y se encontraron con una escena dantesca. La Parroquia de Nuestra Señora de Fátima había sido gravemente dañada por un artefacto explosivo. Y múltiples restos humanos colgaban del alumbrado público o habían caído sobre los techos de las casas vecinas. Las autoridades de la época culparon a supuestos "extremistas" de haber cometido el atentado, pero un documento hallado en el sitio del suceso reveló la verdad: la bomba había sido colocada por el teniente del Ejército Patricio Contreras, quién murió en el acto al activarse el dispositivo. La Iglesia, cuyas relaciones con la Dictadura eran tensas por el apoyo que esta brindaba a la oposición democrática y a los perseguidos políticos por medio de la Vicaría de la Solidaridad, apuntó directamente al ACHA (Acción Chilena Anticomunista), grupo integrado por uniformados usado por el gobierno para amedrentar a opositores y cuya sigla estaba en panfletos hallados en el lugar de la detonación.



El blanco del atentado fue elegido por una razón muy concreta: allí se había convocado la protesta conocida hoy como "Puntarenazo", la primera realizada en el país frente a Augusto Pinochet en persona. El 26 de febrero de 1984 un grupo de vecinas y vecinos concurrió a la Plaza de Armas de Punta Arenas para algo que nadie en Chile se había atrevido a hacer. Se produjo una batahola y durante largas horas los manifestantes estuvieron refugiados en la Catedral, que fue rodeada por cientos de soldados conscriptos llevados desde los regimientos de la ciudad. Finalmente pudieron salir a salvo gracias a negociaciones con Carabineros. Esta historia es la que narra el dúo electrónico magallánico LLUVIA ÁCIDA en su última obra, denominada "PUNTARENAZO". Se trata de una producción que mezcla música electrónica con testimonios orales de personas que participaron de la histórica protesta y que también fueron testigos de su repercusión más trágica.



Para Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf, que trabajan juntos desde 1995, estos hechos forman parte de sus recuerdos de adolescencia. "En vista de que en este 2024 se cumplen 40 años de ambos acontecimientos, decidimos emprender la tarea de narrarlos con nuestro propio y distintivo lenguaje musical", cuenta Aguilar. Para ello, comenzaron realizando entrevistas a personas que fueron protagonistas y testigos, como el ex dirigente de la DC Carlos Mladinic, el sacerdote Marcos Buvinic, el sociólogo Manuel Rodríguez, el escritor y audiovisualista Omar Lavín, entre otros. Un total de diez testimonios fueron la base para componer un disco de 10 temas en donde se mezclan fragmentos de esos testimonios orales con las composiciones del dúo. Para la presentación en vivo prepararon un soporte visual a base de recortes de prensa y registros en video (disponible en formato documental en https://www.youtube.com/watch?v=ChQLmBf7KoE).

​

Para los músicos este trabajo significa releer dos hechos muy relevantes para la resistencia a la dictadura cívico militar, no solo para Magallanes sino también para el país. Cuando ya se han cumplido 50 Años del Golpe de Estado, creen que es muy necesario contar esta historia a las nuevas generaciones. "Es una mirada a una región golpeada por el terrorismo de Estado, pero en que también se dio una mancomunión entre un amplio espectro social, que incluía a diversos partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, de mujeres y de pobladores, y a comunidades católicas y evangélicas. Todos esos sectores trabajaron juntos con un gran objetivo, que era el retorno a la democracia. Con el tiempo se ha criticado mucho, y con razón, la forma que finalmente tomó esa democracia. Pero también creemos que, en esta actual realidad de polarización, fragmentación social y auge del negacionismo, es importante recordar esos acontecimientos. Y a todas esas personas que lo arriesgaron todo, para sacarnos del sótano en que estábamos encerrados", reflexionan los autores.



"PUNTARENAZO", una producción financiada por la Fundación Cultural de Punta Arenas, sucede al disco "ARCHIPIÉLAGO COLOANE" (Eolo-Pueblo Nuevo, 2021), por el que el dúo LLUVIA ÁCIDA fue galardonado con el Premio Pulsar 2022 a "Mejor Artista de Música Electrónica", y a la banda sonora de la película "CACIQUE MULATO, LA LEYENDA DE CHUMJALUWUN", por la que fueron nominados a Mejor Música Nacional para Largometraje del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar y al premio "Escenciales". "PUNTARENAZO" ha sido presentado en 2023 el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro" y en el aniversario del "Puntarenazo" en ex Cine Pavillion (gracias al apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio). También durante este año en el Citylab de Centro Cultural "Gabriela Mistral" (Santiago) y en el Centro Cultural de Coyhaique. Fue publicado en formato CD y una edición digital descargable está disponible en el sitio web https://pueblonuevo.cl/catalogo/puntarenazo, además de estar en Spotify, You Tube, Bandcamp, Apple Music, Amazon y Deezer. La obra será presentada nuevamente en vivo el día lunes 21 de Octubre a las 19:00 hrs. en el auditorio "Ernesto Livacic" de la Universidad de Magallanes, con entrada liberada.