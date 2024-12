REALIZAN JORNADA PREVENTIVA FRENTE A INCENDIOS FORESTALES EN SECTOR HUERTOS FAMILIARES DE ISLA NAVARINO

Con el fin de difundir e inspeccionar diferentes aspectos en torno a la prevención de incendios forestales, una comitiva compuesta por autoridades y personal de entidades pertinentes concurrió hasta el sector rural de Huertos Familiares, zona caracterizada por su alto riesgo de estos siniestros debido a su cercanía con el bosque, habitabilidad, constante movilidad de personas, tránsito vehicular y cercanía al vertedero municipal.



​Esta instancia, organizada por la Unidad de Emergencias y Desastres de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, contó con la presencia de la delegada presidencial de dicha zona, Constanza Calisto Gallardo, el seremi de Gobierno, Andro Mimica, además de representantes y funcionarios de la propia Delegación Provincial, Conaf Área Cabo de Hornos y su brigada forestal "Lenga-12", Primera Compañía de Bomberos de Puerto Williams y Municipalidad de Cabo de Hornos.



​Entre las acciones realizadas en la zona ubicada a 2,5 kilómetros al este de la capital provincial, destacaron la inspección en terreno respecto a las condiciones de acceso ante un eventual combate de incendio forestal, levantamiento de información sobre la materialidad de viviendas y otras construcciones de la zona, y difusión de información en materia de prevención de los mencionados siniestros.



​"Emergencias y desastres es un área que debemos potenciar. Muchas veces está ligado a factores que son netamente humanos, y somos nosotros quienes tenemos que prevenir. Y es así como existe el Decreto 2.201 de nuestro Gobierno, que precisamente está enfocado en prevenir y mitigar los incendios forestales durante la época 2024-2025. Lo que estamos haciendo con los vecinos de Huertos Familiares y todas las instituciones que están relacionadas a situaciones de incendios forestales, es un hecho a destacar. Agradecemos a todos y esperamos que tengamos una muy buena temporada sin desastres ni emergencias que lamentar", sostuvo la delegada Calisto.



​Por su parte, el seremi Mimica recalcó que el 99,9 por ciento de los incendios forestales son provocados por causas humanas, por lo que se requieren realizar acciones como las acontecidas en el sector de Huertos Familiares para evitarlas. "Necesitamos que Cabo de Hornos y Puerto Williams siga siendo el patrimonio material e inmaterial más importante entre todos. El 6 por ciento del Producto Interno Bruto de nuestra región pasa por el turismo, y si queremos seguir incentivándolo, tenemos que cuidar este legado que queremos dejar a nuestras futuras generaciones", agregó.



​Valoran acción preventiva



​Víctor Aravena es presidente de la Agrupación de Huertos Familiares N°2, comité integrado por una veintena de vecinos de Puerto Williams que posee terrenos productivos adquiridos en comodato con el Ministerio de Bienes Nacionales. Principalmente, los rubros que se trabajan en estas parcelas de agrado son la horticultura -tanto en exterior como en invernaderos-, avicultura y, en un futuro, el turismo rural.



​El dirigente valoró que la comitiva concurriera hasta el sector, especialmente un fin de semana, cuando gran parte de sus integrantes acude a los lotes que administran. "Me parece perfecto que las autoridades vengan a este lugar. El hecho de que se interesen por este sector, sentimos que estamos siendo parte de la comuna. Eso yo creo que los vecinos lo agradecen, y tanto como esta directiva también nos sentimos apoyados por el Gobierno", comentó.



​Entre las acciones desarrolladas por Conaf Área Cabo de Hornos y su brigada forestal "Lenga-12", se incluyeron conversaciones y entrega de folletería sobre temáticas relacionadas a la prevención de incendios forestales, como dar aviso frente a una quema controlada para su posterior evaluación y autorización –acción que está absolutamente prohibida durante todo enero en la comuna de Cabo de Hornos-; en sectores secos, no usar herramientas que pudieran generar chispas; tener a disposición extintor o recipiente con agua; generar áreas de seguridad alrededor de las viviendas e infraestructuras, entre otras.



​La jefa (s) de Conaf Área Cabo de Hornos, Lorena Saavedra, recalcó la importancia de visitar estos terrenos. "Son áreas que están inmersas en bosque nativo de diferentes formas, como bosques maduros o de renoval, por lo tanto, hoy día la presencia de las personas con sus infraestructuras aumenta el riesgo de un incendio forestal. Nuestro llamado principal siempre es a prevenir estos eventos (...). Para nosotros es súper importante conocer los lugares, porque todos estos diferentes lotes que existen en Huertos Familiares tienen distintas características, ya sea de acceso, de disponibilidad de agua y el material con el que se construyen las casas", profundizó.



​En tanto, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Williams, Sebastián González, mencionó que desde su institución tuvieron oportunidad de analizar los accesos de sus vehículos de gran envergadura a los caminos y parcelas en caso de emergencias, las eventuales labores ante un incendio de interfaz habitacional-forestal y el material con el que están construidos los inmuebles. Todo ello también incluyó entrega de trípticos sobre uso de extintores, recomendaciones ante eventuales siniestros, entre otras informaciones.



​"Enfocado al tema de los accesos, me pareció una súper buena instancia, porque también nos va a ayudar a que podamos realizar una formalización de estos tópicos, para llegar un punto de mejora, un punto de presión que a nosotros nos pueda ayudar a verlo y a las mismas instituciones nos pueda ayudar a resolver esos temas", puntualizó González.​







​