SANTO TOMÁS RATIFICÓ CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SEDE EN LA INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO

​Con la clase magistral “enfrentando los nuevos desafíos de nuestro tiempo” por Rodrigo Jordan, una de solo tres personas que alcanzó la cumbre del Monte Everest por las 3 caras de la montaña, se habló de temas como el manejo del trabajo y resolver dilemas en equipo en momentos complejos.

“La idea era sacarlos de la cotidianidad y proponerles pensar fuera de la caja. Los desafíos que tenemos como región, como país, como planeta son muchos y nadie sabe realmente la respuesta, entonces la idea es que en lugar de preguntarle a alguien como se resuelve, que ellos empiecen a pensar una solución”, comentó el montañista al finalizar su intervención.

Previo a esta charla, se realizó la cuenta de gestión institucional 2023 por parte de la rectora de Santo Tomás Punta Arenas, Valeska Acevedo, quien mencionó los logros obtenidos el año anterior y también los desafíos para este año, donde los más importantes son los relacionados con la construcción de lo que será la nueva sede de Santo Tomás Punta Arenas.

La rectora comentó con respecto a esta nueva sede que “es una inversión importante que es en el fondo un sinónimo de compromiso y de dejar un legado en la región. Como todos sabemos, las personas pasan, los alumnos pasan, pero lo que queda es la institución y, en este caso, los edificios”.

El rector nacional del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica, Juan Pablo Guzmán, dio más detalles sobre la futura sede que constara de un edificio de 4 pisos. "Es un proyecto que está en calle manantiales, en un terreno de 5 mil 200 metros cuadrados y un edificio de 3 mil 500 metros cuadrados ms o menos. Va a contar con un auditorio que será un aporte a la ciudad. La inversión es algo menos de 7 millones de dólares, así que es un esfuerzo importante el que estamos haciendo” precisó el rector nacional.

‘Tú puedes: 40 años de nuestro sello’

En la ceremonia se dio el espacio para destacar un proyecto que recoge la historia de las instituciones Santo Tomás dentro del sistema de educación superior chileno, siendo el escenario para el lanzamiento en la sede del libro “Tú puedes: 40 años de nuestro sello”. El cual recoge los testimonios de una serie de personas que hicieron parte de Santo Tomás y ayudaron a relatar esta historia.

Por su participación, tanto el rector nacional como la rectora de nuestra sede le entregaron un ejemplar a Cristián Contreras, exalumno de Santo Tomás Punta Arenas, titulado de Técnico en Administración Logística y de Ingeniería en Administración. “Yo ingresé el año 2012. Fue toda una carrera en la institución, no me esperaba este premio a mis 40 años, me siento orgulloso, no esperaba esta sorpresa”.

Reconocimientos

Junto a los anuncios realizados y la charla magistral sobre liderazgo y enfrentamiento a nuevos desafíos, la actividad de inauguración académica fue escenario para la entrega de distinciones a funcionarios, docentes, estudiantes y egresados.

El premio al mérito Santo Tomás, fue otorgado a la asistente de biblioteca, Mónica Barrientos y a Natalia Suárez, asesora de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Los egresados destacados fueron, por parte del Instituto Profesional, Carla Barrientos, titulada de ingeniería en Administración. Y por parte del CFT, este premio fue para Alejandro Calisto, egresado de Técnico en Hotelería y Turismo. El premio a las estudiantes “Sello Santo Tomás” fue para Martha González y Macarena Águila. Finalmente, se entregó el premio al docente destacado que fue para Alejandra Alvaradejo, profesora del área de administración.







