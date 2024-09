SECREDUC DISTINGUIÓ A OCHO ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN BOOKTUBERS BIBLIOTECAS CRA 2024

Este viernes, en el Salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional Ministerial de Educación se realizó la ceremonia de reconocimiento de las y los estudiantes de la Región de Magallanes que participaron de la iniciativa “Booktubers Bibliotecas CRA 2024”. Este año la participación alcanzó la cifra de 1.864 estudiantes, quienes reseñaron sus textos favoritos bajo el lema “Ampliando lecturas que construyen historias”.

A nivel nacional, se destacó a128 estudiantes por la calidad de sus videos, mientras que por regiones fueron distinguidos ocho, divididos en cuatro categorías: Julieta Mansilla Saldivia de la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar y Julián Runín Sotomayor de la Escuela Sarmiento de Gamboa (NT1 a 2° básico); Román Peralta Cofré de la Escuela Elba Ojeda Gómez y Agustina Izquierdo Núñez de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa (3° a 6° básico); Luis Curguán Igor de la Escuela Patagonia y Jonathan Muñiz Plana del Liceo Experimental UMAG (7° a 1° medio); y Benjamín Hermosilla Castillo del Liceo Experimental UMAG y Daniela Colina Sánchez del Liceo Gabriela Mistral (2° a 4° medio); forman parte del grupo de jóvenes premiados en Magallanes.

“La iniciativa Booktubers es una propuesta muy relevante dentro de las políticas de fomento lector que el Ministerio de Educación, a través de su Plan de Reactivación Educativa, impulsa. Felicitamos a todos y todas las estudiantes que han participado en esta edición, y en especial a quienes han sido destacados en nuestra región, quienes junto a los equipos de Bibliotecas CRA han logrado desarrollar videos que invitan a sus compañeros y compañeras y al público en general a conocer y leer diferentes obras literarias de manera entretenida, motivadora y creativa”, expresó el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, quien estuvo acompañado en la actividad por la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Herrera Toro; su par de Hacienda, Álvaro Vargas Riquelme; la encargada regional de Bibliotecas CRA, Myriam Pino Ruiz; y representantes de los establecimientos educacionales y las familias de las niñas, niños y jóvenes destacados.

Estudiantes

“Hola, soy Julieta, hoy les vengo a hablar de este cuento que se llama (El) Pianito, que en realidad no es un cuento es un canta cuento, como ven tiene un piano. Este libro tiene muchas canciones en las que puedes cantar y tocar el piano. Mi canción favorita es la de los elefantes. Cuentos muy entretenidos porque traen muchos colores y muchos personajes. Yo lo recomiendo porque pueden cantar mucho y pueden entretenerse con su familia”. Así parte uno de los videos seleccionados de la Región de Magallanes, que realizó la estudiante de cinco años, Julieta Mansilla Saldivia, que cursa kínder en la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar.

Por su parte, el joven Jonathan Muñiz Plana, alumno del 1° año medio del Liceo Experimental contó: “Presenté el libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos de J.K. Rowling, la enciclopedia, a mí me encantó esto de los Booktubers desde el año pasado, en donde en esa ocasión expuse El Principito pero no quedé, pero este año volví a postular y me fue bien. Me gusta mucho esto de promocionar los libros donde te enseñan moralejas en la vida con los videos y así los niños se pueden interesar más en la lectura”.

Cabe señalar que esta iniciativa se enmarca en la celebración de los 30 años de Bibliotecas Escolares (CRA), con el propósito de destacar la trayectoria del programa y de las Bibliotecas Escolares del país, en su labor de promover el acceso a los libros y fomentar la lectura durante toda la etapa escolar.





