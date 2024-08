MÁS SEGURIDAD: MUNICIPIO AFINA ÚLTIMOS DETALLES DE PUESTOS DE CONTROL PARA EL NORTE Y SUR DE LA CIUDAD

​Con el fin de aumentar la sensación de seguridad y tener un mayor control de los sectores norte y sur de la ciudad, esta mañana la Municipalidad de Punta Arenas realizó una revisión a modo de afinar los últimos detalles de las instalaciones del nuevo Puesto de Control Kon Aiken de Carabineros, ubicado en el kilómetro 32 de la Ruta 9 Norte; y el Módulo de Patrullaje Preventivo de Seguridad Pública instalado en la población Archipiélago de Chiloé.



Respecto a la infraestructura policial de 33 metros cuadrados que cuenta con cocina, baño, sala de caldera y un espacio de guardia ya listo; el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, explicó que "esta visita es un chequeo previo porque hay detalles pequeños que hay que cumplir, como certificaciones y puntos de red, pero es un lugar que ya está listo y quiero destacar la voluntad del general Alvarado, para que todo esto funcione lo antes posible, habrá una marcha blanca claramente para un lugar que ha estado sin uso por casi veinte años, por lo tanto, para nosotros es sumamente importante que este punto, que es tan necesario para la seguridad de toda la ciudad y también de la región, pueda estar funcionando sin problemas durante las próximas semanas".



Por su parte, el general de Carabineros de Magallanes, Marco Antonio Alvarado, señaló que "concurrimos con el alcalde en esta visita en terreno para verificar la instalación de este puesto de control, que es un lugar emblemático para la región, por lo tanto, tenemos que hacer algunos ajustes que son muy puntuales y que tienen que ver con temas administrativos y de operatividad, como también de iluminar de mejor forma la parte exterior; son detalles que no estaban dentro del proyecto, pero si son necesarios y estamos trabajando en conjunto con el municipio para retomar las funciones de este punto para el control de drogas, abigeato, de acceso, vehicular, entre otros", sostuvo el efectivo policial, quien agregó que "estamos contentos con esta visita, estamos en la etapa final y esperamos inaugurarlo pronto para empezar a funcionar".



Presencia de seguridad en el sector sur



En cuanto al Módulo de Seguridad Pública ubicado en el lado sur de la ciudad, el alcalde Radonich señaló que "este proyecto lo hemos hecho con las vecinas y vecinos de Archipiélago de Chiloé, que están muy interesados en tener presencia física de seguridad y voy a seguir trabajando para que a futuro podamos contar con un cuartel policial en este sector, pero como no lo vamos a tener en el corto plazo, hemos puesto este lugar que es el módulo de seguridad municipal que va a estar funcionando 24/7 con personal y un vehículo dedicado solo al sector sur, lo que nos descentraliza y nos da más tiempo para ir de manera más expedita a cualquier llamado de emergencia", explicó jefe comunal.



En este mismo sentido, el concejal y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Germán Flores, destacó que "este proyecto nació a raíz de que hace dos años se nos dijo que no era necesario colocar resguardo policial en este lugar, se descartó la posibilidad de construir una comisaría y por lo mismo, con el alcalde analizamos la situación y fuimos a las comunas de Maipú y Puente Alto en Santiago, para conocer experiencias de instalaciones como estas, luego se analizó en el Concejo Municipal y se comenzó a elaborar este proyecto que hoy está casi terminado", sostuvo Flores, quien añadió que "esperamos que dentro de diez días este espacio ya esté en condiciones de ser inaugurado por parte del Municipio y Carabineros".







