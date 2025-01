SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC RECHAZA LA REFORMA PREVISIONAL: “ES URGENTE AUMENTAR LAS PENSIONES, PERO NO DE ESTA FORMA, EL ESTADO NO PUEDE APROPIARSE DEL ESFUERZO DE LOS AHORRANTES”

​Luego de un arduo debate durante estas semanas en el Congreso Nacional, se despachó la reforma de pensiones que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones. Uno de sus detractores, el senador Alejandro Kusanovic, rechazó el proyecto, calificándolo como una “mala reforma” que perpetuará fallas históricas y que comprometerá seriamente la sostenibilidad fiscal del país.

En la discusión que se dio en el Senado, señalo que “es urgente aumentar las pensiones, pero no de esta forma, el Estado no puede apropiarse del esfuerzo de los ahorrantes”. Advirtiendo que, durante más de 35 años, no se hicieron los cambios que se necesitaban para mejorar las pensiones, solo se adoptaron decisiones contra los ahorrantes, como la integración vertical entre AFP y aseguradoras, los retiros masivos de fondos y la falta de aumento progresivo en la cotización individual, factores que han debilitado el sistema.



“Este proyecto finalmente transfiere las malas decisiones políticas al bolsillo de los trabajadores, porque como el país esta endeudado al máximo y no puede seguir pidiendo más prestamos, entonces tiene que forzar a los trabajadores a prestárselo para pagar este seguro social, y el Congreso termina prestándose para ocultar esta deuda" advirtió. Además, cuestiono los efectos que tendrá el proyecto en el acceso al trabajo y la perdida de fuentes laborales formales, el gran impacto que tendrá en las pymes, el aumento en la burocracia del Estado y la contratación de más funcionarios con esta reforma.



Kusanovic reitero que prefería otras medidas para aumentar las pensiones para quienes ya jubilaron y sin necesidad de afectar el ahorro individual, como aumentar en un 1 punto el IVA. Además, apunto a que esta reforma no realiza correcciones al sistema que son injustas, como continuar vinculando el cobro de comisiones al desempeño de las administradoras. “Seguimos adoptando medidas parche a la rápida, que luego son insostenibles en el tiempo y que nos están llevado a niveles de deuda históricos, que pronto nos harán colapsar. No podemos desvestir a un santo para vestir a otro” señalo.



Al concluir, el legislador voto en contra de la reforma previsional, afirmando que “no seré cómplice de esta barbaridad que permitirá desviar estos recursos hacia esquemas colectivos, favoreciendo la posición de aquellos que solo buscan quebrar el sistema para instalar el reparto”.