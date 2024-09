SENDA MAGALLANES HACE UN LLAMADO A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN FIESTAS PATRIAS

​Esta mañana, Diana Contreras Hernández, directora (S) de Senda Magallanes, participó en el matinal de Polar Coomunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones, donde abordó la importancia de la prevención de accidentes durante las Fiestas Patrias. Contreras enfatizó la responsabilidad de todos al conducir, instando a evitar el consumo de alcohol y drogas durante las celebraciones. "No siempre es necesario usar bebidas alcohólicas", afirmó, y agregó que "el deber de todos es cuidarnos". También subrayó que no solo los jóvenes deben gestionar los riesgos, sino la sociedad en su conjunto, para evitar tragedias en las rutas.



​



Puedes ver la entrevista aquí:





​