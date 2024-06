SEREMI DE ENERGÍA EXPUSO ANTE EL GOBIERNO CARENCIA DE PARAFINA EN MAGALLANES

​En la región de Magallanes, una preocupante situación ha salido a la luz: la escasez de parafina que afecta a los habitantes de la zona. Esta semana, el Seremi de Energía, Sergio Cuitiño, reconoció abiertamente la carencia de este producto esencial para la calefacción de los hogares.



Según Cuitiño, la falta de expendios de parafina en los servicentros de la región se debe a la baja demanda, ya que la mayoría de las construcciones habitacionales se calientan con gas. Sin embargo, esta situación ha cambiado, especialmente para aquellos que se han mudado del norte y cuentan con estufas marca Toyotomi, que requieren de parafina para su funcionamiento.



La Parafina Especial: Un Desafío Adicional

Pero el problema no se limita solo a la escasez del producto. Según la autoridad, la parafina o kerosene especial que se utiliza para aviones y barcos tiene una composición con una cantidad de azufre tal que podría ser riesgosa para su uso doméstico. Esto ha llevado a que ENEX, la empresa que comercializa este tipo de parafina, no pueda venderla a la Ferretería San Marcos, que anteriormente era el único punto de distribución en Punta Arenas.



Buscando Soluciones a la Problemática

Ante esta situación, el Seremi de Energía ha reconocido que el suministro de combustible no está siendo cubierto y ha elevado el tema al Ministerio de Energía, buscando generar un mercado para la parafina. Sin embargo, existen desafíos logísticos, como la falta de espacio en las ferreterías para almacenar la cantidad necesaria de este producto.



Además, Cuitiño señaló que la gasificación de las zonas periurbanas de Magallanes está en marcha, con proyectos de Gasco para llevar gas a sectores como Monte Verde, Ojo Bueno, Calafate y Robledal. Estos proyectos, que tardarán aproximadamente dos años en completarse, podrían brindar una solución más definitiva a la calefacción de los hogares en estas áreas.



Conclusión

La escasez de parafina en Magallanes es una problemática que ha puesto en evidencia la necesidad de encontrar soluciones efectivas para garantizar el suministro de este combustible esencial para la calefacción de los hogares. Las autoridades han reconocido la situación y están trabajando en generar un mercado para la parafina, mientras también avanzan en la gasificación de las zonas periurbanas, brindando una alternativa más sostenible a largo plazo.



Es crucial que se tomen medidas urgentes para abordar esta problemática y asegurar que los habitantes de Magallanes tengan acceso a los recursos necesarios para mantener sus hogares cálidos y confortables durante los meses más fríos del año.



Fuente: reportediario.cl