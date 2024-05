SEREMI DE ENERGÍA SE REFIERE A QUIEBRE EN LA TENDENCIA AL ALZA DE LOS COMBUSTIBLES

​Luego que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), entregara este jueves el nuevo informe de precios de los combustibles -que anotó una baja de 30 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos y 22 para el Diesel-, el seremi de Energía de Magallanes, Sergio Cuitiño, comentó el indicador, refiriéndose al quiebre de la curva al alza y los factores que inciden en la fluctuación de su valor comercial.



FACTORES QUE INCIDEN

El principal elemento que influye en el valor de los combustibles es el externo, indicó la autoridad regional del ramo.



“Los combustibles líquidos que se consumen en Chile y por lo tanto en Magallanes, tales como el Diésel, Nafta, Kerosene, gasolina 93 y 97 octanos, entre otros, se producen por la refinación, a partir de la importación del 98%, y de la producción nacional efectuada en Magallanes, que corresponde al 2% del petróleo crudo (materia prima), razón por la que sus precios están sujetos a variaciones del valor internacional del barril de petróleo”, partió explicando el seremi Sergio Cuitiño.



Cuitiño añadió además que, como el valor del barril se transa en dólares, “sus variaciones también son empujadas por el precio de nuestro cobre o por otras contingencias como los actuales conflictos bélicos en Medio Oriente y Europa”.

MEPCO E IMPUESTO ESPECÍFICO

Respecto al precio de los combustibles, el seremi detalló que los componentes son: el valor en refinería, el transporte o cabotaje, el margen de comercialización y los impuestos tales como el IVA y el impuesto específico asociado al MEPCO, que en el caso de las empresas de transporte de carga tienen derecho a la devolución parcial de este impuesto pagado al Diésel (Ley N°19.764).



En relación con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), Cuitiño indicó la Ley Nº 20.765 publicada el 9 de julio de 2014 crea este instrumento con la finalidad de estabilizar los precios de venta internos de los combustibles, incluidos en la Ley N° 18.502, “evitando con ello que los valores finales de comercialización de los combustibles afectados por las contingencias internacionales no experimenten incrementos abruptos”.



Parafraseando al ministro Mario Marcel, el seremi Cuitiño afirmó que, dicho de otro modo, el MEPCO amortigua las fluctuaciones del mercado mundial de los combustibles; para ello opera a través de incrementos y rebajas a los impuestos específicos a los combustibles mediante un componente variable, que se modifican sumando al componente basal determinado para cada uno de los combustibles gravados con impuesto (Gasolina, Diesel, GNC y GNL).



Por lo anterior, a través de un impuesto variable, el Fisco hace que las fluctuaciones del precio mayorista no sean superiores a 0,12 UTM/m3 por semana, o sea, cuando el precio aumenta, entrega un subsidio disminuyendo el impuesto que amortigua el incremento de los precios, lo cual significa dejar de recaudar; y a la inversa, cuando el precio disminuye, sube el impuesto para estabilizarlos, al tiempo que también recauda recursos. Así, cuando el precio del combustible es muy alto, el valor del mecanismo regulador se vuelve bastante negativo llegando en algunos lapsos incluso a superar el monto del componente fijo del impuesto, lo que implica que el impuesto específico está entregando un subsidio a los combustibles debido a la magnitud de este elemento variable.



“Es por este motivo que la eliminación del impuesto específico no reflejaría necesariamente una reducción del valor de los combustibles, sumado a que este impuesto es un ítem relevante en la recaudación fiscal del país, por lo que hablar de impuesto específico es hablar también del MEPCO”, explicó.



En lo que va del 2024, a partir de febrero se han observado aumentos en el valor de los combustibles, por lo que el MEPCO ha operado aliviado el alza por medio de subsidios que promedian a la semana durante el primer trimestre 75 y 70 pesos/lt para la gasolina y el Diesel respectivamente; es decir $USD 90 millones para contener -en este período- incrementos bruscos.



SUBVENCIÓN AL CABOTAJE

Por otra parte, el seremi Cuitiño contó que 2022 su par de Hacienda de la época en conjunto la cartera a nivel central, actualizaron la subvención del costo del cabotaje iniciada en el gobierno anterior y continuada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric para seguir cubriendo el costo del transporte de los combustibles desde refinería en el norte del país hasta Cabo Negro. Con esta medida, el combustible de uso vehicular para el caso de la gasolina de 93 y 97 octanos evita sumar al precio final de comercialización hasta 48 pesos/lt. A la fecha, este subsidio continúa operando para Aysén y Magallanes, lo cual ha mantenido los precios de la bencina similares e incluso por debajo de los comercializados en otras regiones de Chile.



Gracias a esta herramienta, este costo del cabotaje -por la ubicación geográfica como zona extrema que comparten Aysén y Magallanes- fue prácticamente eliminado. Vale decir, notoriamente reflejado en el valor final de los combustibles de uso vehicular, siendo este aporte, un alivio inmediato para el bolsillo de los usuarios.



POLÍTICAS SOCIALES

Si bien el valor de los combustibles es un ítem importante en la economía de las familias chilenas, “el Gobierno sigue trabajando en crear y perfeccionar las políticas sociales, de modo tal que los beneficios sean capaces de amortiguar contingencias momentáneas, como lo es el caso del incremento en el precio de los combustibles”, sostiene Cuitiño y agrega:



“Ejemplo de esto es el copago cero en salud, que en Magallanes ha favorecido a casi 11 mil personas, con un ahorro promedio de $276.000; el subsidio de arriendo del Serviu, los subsidios de gas de la Delegación Presidencial, que ascendió a $400.000.000, apoyando a 1.796 personas el año pasado y para este 2024 llegará a 3.240 personas (+1.264 nuevos cupos) y Ley de estabilización tarifaria eléctrica que apoyará transitoriamente a más de 1 millón de hogares (cerca de 3 millones de personas) pertenecientes a los sectores de menos, entre otras”, remarcó la autoridad.