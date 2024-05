SEREMI DE GOBIERNO ANDRO MIMICA ANTE LA INSÓLITA CARRERA DE CABALLOS EN PLENO CENTRO LA CIUDAD: "ES UN HECHO QUE NO HABIA OCURRIDO NUNCA EN LA COMUNA DE PUNTA ARENAS"

Imágenes que circulan en redes sociales muestran una insólita situación que ha generado conmoción en la comunidad de Punta Arenas: una carrera de caballos que se desarrolló en pleno centro de la ciudad durante la madrugada del domingo.

Ante este hecho, el Encargado de Control Operativo de Seguridad Pública de la comuna, José Meza, ha informado que se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas del evento y tomar las medidas correspondientes.



“Tomamos conocimiento de esta situación y hemos dispuesto el levantamiento de las cámaras de seguridad pública, así como la solicitud de las grabaciones de video de viviendas particulares del sector“, señaló Meza. “Además, nos hemos puesto en contacto con Carabineros de Chile. Por el momento, esta situación se investigará y será considerada como un desorden de vía pública”, informó.

Meza también destacó que se están revisando los antecedentes específicos de lo ocurrido y que en el lugar hay cámaras que podrían haber captado la situación. “Sin embargo, hasta ahora no hemos recibido denuncias relacionadas con el incidente“, agregó.

La cantidad de personas involucradas en el evento llama profundamente la atención y genera preocupación en la comunidad, que ha expresado su rechazo a este tipo de actividades en las calles de la ciudad.

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para esclarecer los hechos. Si tiene información sobre lo ocurrido, puede contactarse con la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas o con Carabineros de Chile.



Es importante destacar que las carreras de caballos en zonas urbanas no solo representan un peligro para la seguridad de los participantes y transeúntes, sino que también están prohibidas por la ley. Se espera que la investigación arroje luz sobre este insólito hecho y que se tomen las medidas necesarias para evitar que este tipo de situaciones se repitan.



Hoy durante la mañana el seremi de gobierno en un punto de prensa manifestó lo siguiente "Es un hecho que no habia ocurrido nunca en la comuna de punta arenas, o por lo menos no tenemos registro de que haya pasado una carrera de caballos en pleno centro de la ciudad, es por eso que a través de carabineros se va a poner una denuncia para quienes resulten responsables por maltrato animal y también por los desordenes públicos que esto ha generado, nosotros como gobierno hemos estado trabajando en poder recuperar la tranquilidad del centro de la ciudad y usteds han sido testigos de este esfuerzo que se esta haciendo en conjunto con distintas instituciones, no solamente el gobierno, sino también carabinero, pdi, ministerio publico, fiscalia, el municipio de punta arenas, porque los hechos que tuvimos la mala suerte de poder presenciar durante este ultimo fin de semana en la comuna de punta no puede seguir ocurriendo"



Fuente: laopinionaustral.com.ar